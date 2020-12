Francesco Chiofalo “Selvaggia Roma abbandonata dal padre? Caz*ate”/ “Lo conosco..”

Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma. Rispondendo alle domande dei followers su Instagram, Chiofalo ha commentato il momento che Alfonso Signorini, durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020 del 7 dicembre, ha dedicato alla storia di Selvaggia. Quest’ultima ha dichiarato di essere stata abbandonata dal padre che non vede da quando aveva 15 anni. Una versione che non corrisponderebbe alla verità, stando a quello che ha raccontato Francesco Chiofalo su Instagram. “Partendo dal fatto che io il padre di Selvaggia Roma lo conosco molto bene, quello che lei ha detto è una ca***ta pazzesca, non è assolutamente vero, sono rimasto stupito. Ma che si è fumata? Fatela riprendere, ve prego! Non mi risulta proprio ci sia stato un abbandono, anzi“, ha detto Chiofalo in una serie di storie su Instagram. Chiofalo insinua così il dubbio che Selvaggia stia facendo la “finta vittima su una cosa che non le è mai capitata e questo è uno schiaffo a tutte quelle persone che sono davvero orfane. Io capisco che lei debba trovare un modo per far parlare di sé all’interno del Grande Fratello Vip e portare così il pubblico dalla sua parte, ma non si strumentalizza l’abbandono di un padre”.

FRANCESCO CHIOFALO CONTRO SELVAGGIA ROMA: “STA FACENDO LA FINTA VITTIMA SU UNA COSA CHE NON LE E’ SUCCESSA”

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma sono stati fidanzati per diversi anni e, su Instagram l’ex concorrente di Temptation Island definisce “menzogne” le parole dette da Selvaggia sul padre. Stado a quello che ha raccontato Chiofalo, Selvaggia non sarebbe stata abbandonata dal papà che si sarebbe semplicemente separato dalla madre continuando a far parte della vita della figlia. “La loro è stata una semplice separazione, come avviene in tante famiglie. Lei conosce perfettamente il padre, ha il suo numero di telefono e, almeno quando stava con me, lo sentiva regolarmente”, ha aggiunto Chiofalo che ha poi svelato una serie di episodi che smentirebbero la versione di Selvaggia. “Il padre di Selvaggia è, al contrario, una persona molto premurosa, figuratevi che quando io mi fidanzai con Selvaggia, lui mi volle conoscere e mi invitò a cena, e questo non mi risulta essere il comportamento di un padre che abbandona la figlia.”, ha aggiunto Chiofalo. Le parole dell’ex fidanzato di Selvaggia Roma arrivano dopo quelle di Eliana Michelazzo che, dopo la puntata del Grande Fratello Vip, si è scagliata contro di lei per lo stesso motivo.





