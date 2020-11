Francesco Chiofalo/ “Selvaggia Roma? Voglio entrare al GF Vip per rimetterla a posto”

Mentre l’ingresso di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip ha portato grande scompiglio tra i concorrenti, il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo commenta quanto accaduto e torna all’attacco. Lo fa in diretta su RTL 102.5 News con Francesco Fredella a cui confessa di non aver affatto apprezzato il modo in cui Selvaggia si è presentata in Casa. E spiega perché: “È sua consuetudine ingigantire, se non proprio inventare, una bombardata di cag*te per cercare di far notizia, fare scoop. – ha tuonato Chiofalo – Lei è entrata nella Casa dicendo di essere un’amica speciale di Pierpaolo Pretelli e mi pare che lui non la conoscesse proprio, ha impiegato un quarto d’ora per capire chi fosse.” D’altronde sottolinea: “Quando era fidanzata con me faceva la stessa cosa.”

Francesco Chiofalo al Grande Fratello Vip per un confronto con Selvaggia Roma? Lui dichiara…

Francesco Chiofalo ha raccontato quella che è stata la turbolenta fine della loro storia d’amore, spiegando che “La nostra storia è finita poco dopo Temptation Island perché lei mi ha lasciato per tornare con il suo ex, con cui è stato sei anni prima di me. C’è da dire che le cose andavano molto male tra noi. – e ancora – Quando ci siamo lasciati ha lanciato delle illazioni, dicendo delle cose gravissime su di me, come il fatto che io le avessi messo le mani addosso! Io mai nella mia vita ho usato violenza su di lei!” ha tenuto giustamente a chiarire. Ma ha chiarito che la rottura non è stata la fine dei loro contatti: “Da quando ci siamo lasciati mi ha contattato costantemente!” Infine Francesco non ha negato che avrebbe piacere ad avere un confronto con lei al Grande Fratello Vip: “Mi piacerebbe entrare nella Casa per rimetterla a posto, perché vedo che lì non c’è nessuno in grado di metterla a posto. – ha precisato – Vedo che ha alzato molto la cresta perché c’è gente che non ha capito quel modo di giudicare che ha lei. Le direi che ha detto un sacco di cavolate!” Signorini accoglierà l’appello?



© RIPRODUZIONE RISERVATA