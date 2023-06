Francesco Chiofalo si schiera con Donnamaria/ “Ha ragione, Antonella non ha un rapporto sano con i social”

Chiofalo dà ragione a Donnamaria sulla rottura con Antonella: le sue parole

Francesco Chiofalo, dopo aver saputo della rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ha dato ragione al volto di Forum. L’ex gieffino ha annunciato la crisi con la schermidora a causa del rapporto “tossico” di lei con i social.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati?/ Lei piange, lui: "Vive i social in modo tossico"

“Lenticchio” ha confermato la versione del dj sui social: “Lui ha detto la verità. Ho vissuto su me stesso questa situazione. Non ha un rapporto sano con i social, vive in relazione di Instagram. Ogni cosa che fa nel suo privato è in relazione ai social e a Instagram. La ragazza ha bisogno di aiuto. Nel privato è attaccata al telefono h24. In qualsiasi momento è praticamente infrequentabile. Sta sempre al telefono su Instagram.” E ancora: “Mentre si sta seduti al tavolo a mangiare, dentro il letto, mentre si guarda un film, in macchina, ecc…In qualsiasi momento lei sta muta davanti al telefono. Non è una cosa normale per niente. Con lei si può parlare solo ed esclusivamente di Instagram, non ha altre argomentazioni. Mi sono ritrovato in situazioni che lui ha scritto al 100% perché sono le stesse cose che ho vissuto anch’io. E chiunque sia stato con lei. Inutile piangere senza lacrime per far scena sul latte versato. Chi è causa del suo mal pianga se stesso”. L’ex della Fiordelisi si è, dunque, palesemente schierato dalla parte di Donnamaria andando contro alla schermidora.

Edoardo Donnamaria, l'esibizione al Pizza Village scatena il web: "Stonato, imbarazzante"/ Video: lui replica

Edoardo Donnamaria annuncia la rottura con Antonella Fiordelisi? Le sue parole

Sembra che la relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sia giunta al termine. Ad annunciarlo lo stesso dj che ha lasciato intendere che le cose non stiano andando bene con l’influencer, a causa del rapporto poco sano che lei avrebbe con i social: “Mi dispiace per come sono andate le cose. – ha esordito su Instagram – Dirò poche parole: la privacy non c’entra nulla e l’ho spiegato più volte. Ho deciso IO di non comparire più con Antonella sui social perché credo che non riesca a distinguerli dalla vita reale, li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo ne sono la dimostrazione lampante”.

Edoardo Donnamaria si esibisce al Pizza Village 2023/ La dedica ad Antonella Fiordelisi, che sale sul palco

Donnamaria aggiunge: “Non racconterò fatti privati perché sp*ttanare situazioni personali e darle in pasto a gentaglia non fa parte del mio carattere. Antonella sta male e ha bisogno di persone vicino che le vogliano bene e soprattutto che la consiglino bene, non fate carne da macello. Dietro i personaggi ci sono persone che hanno dei sentimenti e soffrono, cercate di starle vicino voi, che per lei siete importanti. Io pensavo di essere la persona giusta per aiutarla a crescere, ma a quanto pare forse ne ho bisogno anche io.” Poi conclude con un invito ai fan: “Ps: non mettete in mezzo persone che non c’entrano nulla, anche se per alcuni di voi è difficile crederlo. Ho 30 anni e sono in gradi di decidere cosa fare della mia vita. Grazie.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA