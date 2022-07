Francesco Chiofalo: “Sono incaz*ato nero”/ “Ho subito una grave ingiustizia…”

Francesco Chiofalo, lo sfogo sui social

Francesco Chiofalo si lascia andare ad un amaro sfogo sui social svelando di essere “incaz*ato nero” a causa di un torto subito. “Scusate la mia assenza dai social, ma per me non è un buon momento” – scrive su Instagram Chiofalo. “Mi sento depresso e allo stesso tempo arrabbiato. Anzi, devo essere sincero: sono proprio incaz*ato nero“, dice ancora. Ma cos’è successo esattamente al fidanzato di Drusilla Gucci?

“Oggi ho subito una grave ingiustizia e un forte danno nei miei confronti. Per risolverlo mi costerà molti soldi. Mi sento veramente molto sfortunato. Adesso sono ancora sotto shock e non sono in me. Appena mi riprendo vi spiego quello che mi è successo. Una cosa inverosimile che ancora stento a credere che sia successa veramente“, aggiunge ancora.

Francesco Chiofalo: gravi danni all’auto

In una serie di storie successive, pubblicate su Instagram, Francesco Chiofalo svela il motivo del suo sfogo. L’ex pupo mostra l’auto danneggiata dai vandali. I danni sono evidenti e, stando al racconto dello stesso Chiofalo, serviranno circa 5mila euro per sistemare il tutto.

“Un danno allucinante. Uno lascia la macchina parcheggiata un paio d’ore, torno a riprenderla e la ritrovo così. Questo è pazzesca”, si sfoga ancora Chiofalo. “Quanto mi fa male vedere la macchina così. Mi sento morire”, dice ancora sottolineando nuovamente la sua arrabbiatura. “Naturalmente non sapendo chi ha provocato i danni, dovrò pagare tutto io“, aggiunge ancora sconsolato, ma anche furioso. Francesco, poi, si consola con i messaggi dei followers a cui, purtroppo, è successa la stessa cosa.

