Francesco Chiofalo svela perché sul suo profilo Instagram ha ancora le foto con la sua ex Drusilla Gucci e della proposta di nozze a Manuela Carriero

Dopo la fine della sua relazione con Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo ha intrapreso una nuova storia d’amore, stavolta con l’ex tronista di Uomini e Donne Manuela Carriero. Eppure, spulciando sul profilo Instagram di Chiofalo, molti hanno notato ancora la presenza delle foto romantiche con la sua ex Drusilla e si sono perciò chiesti come mai lui le tenesse, visto che oggi ha una nuova fidanzata.

Quando un utente gli ha allora posto la domanda incriminata, Chiofalo non si è tirato indietro e, anzi, ha ammesso di volerle tenere sul suo profilo Instagram perché, ad oggi, mantiene dei buoni rapporti con la sua ex fidanzata. “Siamo rimasti buoni amici ed è una persona a cui voglio bene. Capita di sentirci spesso e volentieri.”, ha raccontato Francesco, pur ammettendo che i rapporti tra Drusilla e la sua attuale fidanzata Manuela non sono buoni.

E mentre spera che Drusilla e Manuela possano, un giorno, sotterrare l’ascia di guerra, Francesco Chiofalo risponde a chi gli chiede se ha pensato di fare la proposta di matrimonio alla Carriero visto che stanno così bene insieme. La risposta dell’ex gieffino? Un chiaro e deciso no: “Se le chiedessi di sposarmi mi direbbe di no. – ha ammesso Francesco all’utente che gli ha posto il quesito, specificando che anche per lui, al momento, è troppo presto per un passo simile – Bisogna fare le cose un passo alla volta e attualmente noi neanche conviviamo. Ci siamo fidanzati a febbraio e sono appena 6 mesi che stiamo insieme.” Chiofalo ha comunque dichiarato che le cose tra loro vanno bene, e se continueranno ad andare in questo modo non è escluso che quella fatidica proposta arrivi.

