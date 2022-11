Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi: “I genitori l’hanno ricattata”/ “Con Gianluca? Hanno finto crisi”

Francesco Chiofalo pesanti accuse a Stefano Fiordelisi: le sue parole

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono stati insieme per due anni, dal 2018 al 2020. Secondo l’ex pupo, la schermista ha deciso di lasciarlo perchè plagiata dai genitori. In un’intervista a FanPage, Lenticchio lancia nuove pesanti accuse sul padre di Antonella, Stefano Fiordelisi.

Francesco Chiofalo sulla rottura con la schermista svela: “Vero, l’hanno ricattata. Mi disse che i suoi genitori non l’avrebbero mandata a Milano finché non mi avesse lasciato. Noi non eravamo in crisi, stavamo bene insieme. Non ci saremmo mai lasciati se non fosse intervenuto il padre. Ma cose pesanti: ricatti, litigate dentro casa con il padre che voleva mi lasciasse.” Inoltre, il volto tv ha svelato che fosse il padre a consigliare ad Antonella chi frequentare: “Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?“.

Francesco Chiofalo sulla relazione tra Antonella e Gianluca: “Stanno insieme, si sono messi d’accordo”

Francesco Chiofalo, sempre nell’intervista a FanPage, chiarisce il legame tra Antonella Fiordelisi e l’ex Gianluca Benincasa: “Non ho voluto infierire nemmeno nel caso di Gianluca Benincasa, l’ex di Antonella che è entrato nella Casa e che ho sentito fino a ieri. Lui non è il suo ex, hanno fatto sesso fino al giorno prima che lei entrasse nella Casa del GF Vip.”

Francesco Chiofalo aggiunge: “Lo ha dichiarato anche Antonella nella Casa. Hanno fatto finta di lasciarsi perché lei potesse entrare al Gf Vip. Gianluca ha sbagliato, doveva dire la verità ma non è riuscito a farlo. Gliel’ho detto anche ieri al telefono.” Secondo Lenticchio l’uomo non racconterebbe nulla per non infangare Antonella con la speranza che tra loro possa esserci un futuro.

