Francesco Chiofalo subisce un nuovo intervento chirurgico / “Ognuno ha le sue fissazioni…”

La pupa e il secchione 2022, Francesco Chiofalo ricorre ancora ai bisturi

Ha conquistato i telespettatori prima nei ruoli di fidanzato e tentatore a Temptation island e, di recente, come pupo ingaggiato nel cast de La pupa e il secchione show 2022 e intanto Francesco Chiofalo torna al centro dell’attenzione mediatica per aver lanciato un nuovo annuncio. Riattivatosi tra le Instagram stories, “Lenticchio” ha fatto sapere di essersi sottoposto all’ennesimo intervento chirurgico, dopo essersi esposto a non poche polemiche per i trattamenti estetici e i ritocchini a cui è ricorso, come il filler alle labbra, il ritocchino al naso e il trapianto di barba.

Nel dettaglio, tra le nuove stories condivise con il popolo del web, Francesco Chiofalo ha fatto sapere di essere ricorso ad un intervento chirurgico di liposcultura, al fine di eliminare del grasso corporeo localizzatosi sui fianchi, anche se invisibile all’occhio estraneo.

Francesco Chiofalo rivela ai fan la scelta del nuovo intervento

Tra le storie rivelatrici del nuovo trattamento chirurgico, quindi, Francesco Chiofalo ha ammesso di non sentirsi perfetto dal punto di vista estetico, nonostante il ruolo di pupo coperto a La pupa e il secchione 2022. “Nessuno è perfetto e ognuno ha le sue fissazioni -ha così esordito nella sua rivelazione condivisa a mezzo social, con i follower-. Ho fatto un’operazione di chirurgia plastica di liposcultura. Inutile dire che io non ho grasso addosso, infatti già so che molte persone penseranno che non ne ho minimamente bisogno… E in effetti è vero, sono piuttosto tirato e definito”. L’intervento social di Francesco Chiofalo poi prosegue sempre con i motivi legati alla scelta dell’ex pupo di ricorrere ai bisturi: ” Però succede che sopra i glutei nella parte della maniglie dell’amore, non si vede a occhio nudo, ma ho una pallina di grasso. E a me ‘sta cosa mi urtava, chiamatemi fissato, come vi pare. Sarà una fissazione mia, ma l’ho levata per tutta la vita”.

