Francesco Chiofalo/ Tensioni con la fidanzata Drusilla Gucci? Il messaggio d’amore…

Francesco Chiofalo, insegnante di seduzione per Annaclara Hellwig

Francesco Chiofalo, con il suo fisico prestante e la sua simpatia, sta conquistando tutti come pupo de La pupa e il secchione show 2022. In coppia con la secchiona Annaclara Hellwig, Francesco Chiofalo ha instaurato un bel rapporto con la sua compagna di gioco con cui, tuttavia, non sono mancati dei piccoli battibecchi. Francesco, oltre ad imparare tutto ciò che Annaclara gli sta insegnanto, sta provando ad aiutare la sua “secchiona” a tirare fuori la sua femminilità.

Nel corso della scorsa puntata de La pupa e il secchione show 2022, Barbara D’Urso ha mandato in onda un video in cui Francesco insegna ad Annaclara a truccarsi, a vestirsi in modo più seducente e a muoversi con sensualità. Grazie agli insegnamenti di Chiofalo, Annaclara riuscirà a sfoggiare la sua intelligenza e la sua sensualità? Per ora, i fan sono pazzi della coppia di Francesco e Annaclara e sono tanti coloro che sperano che siano loro i vincitori de La pupa e il secchione show 2022.

Francesco Chiofalo sta vivendo intensamente la sua avventura da pupo de La pupa e il secchione show 2022, ma al tempo stesso, non fa che pensare alla fidanzata Drusilla Gucci di cui è perdutamente innamorato. Distante dalla fidanzata da diverse settimane, Francesco non vede l’ora di riabbracciare la sua Drusilla che, da lontano, lo sta sostenendo in questa avventura. Attraverso le telecamente della trasmissione di Barbara D’Urso, Chiofalo ha chiesto alla fidanzata di aspettarlo per poter ricominciare ad amarsi esattamente come hanno fatto prima del suo ingresso nella villa.

“Amore ti amo, non vedo l’ora di vederti. Non mi lasciare mentre sto qua dentro!”, ha detto Francesco a cui Drusilla ha chiesto di tenere le mani in tasca e di non lasciarsi abbaiare dalla bellezza delle ragazze presenti nella villa. Poi, alla dichiarazione d’amore del fidanzato, ha risposto così: “Ti amo anch’io cucciolo”.











