Francesco Chiofalo, dopo Temptation Island e La pupa e il secchione, potrebbe tornare nuovamente in tv con un reality show.

Francesco Chiofalo, popolarissimo su Instagram dove è seguito da più di 1,8 milioni di followers, ha conquistato la visibilità partecipando a Temptation Island con l’allora fidanzata Selvaggia Roma e successivamente a La pupa e il secchione. Dopo i due programmi tv, Francesco Chiofalo ha continuato a far parlare di sé anche per le sue storie d’amore come quella con Drusilla Gucci, Attualmente è fidanzato con Manuela Carriero che, a sua volta, ha partecipato anche a Temptation Island.

Gabriela Chieffo strafalcione grammaticale sulla torta/ Il web ironizza: l'ex Temnptation Island replica così

Con Manuela, Chiofalo ha ritrovato la serenità sentimentale e presto, anche nella sfera professionale, potrebbe esserci un’importante novità. Secondo un’indiscrezione riportata in esclusiva da Deianira Marzano, nella prossima stagione televisiva, Chiofalo potrebbe partecipare ad un nuovo reality che sarà girato a Milano.

Sarah Esposito, com’era prima di Temptation Island: la foto sconvolge i fan/ Ritocchini? Ecco il prima e dopo

Francesco Chiofalo concorrente di un reality: l’indiscrezione di Deianira Marzano

“Anche un ex fidanzato di Temptation Island ed ex de La pupa e il secchione, parteciperà al reality Amazon che durerà una settimana circa e sarà girato a Milano”: è questo il testo della segnalazione pubblicata su Instagram da Deianira Marzano che ha poi risposto affermativamente a chi ha risposto alla sua storia con il cognome Chiofalo.

Nelle scorse settimane, parlando del nuovo reality Amazon, Deianira Marzano aveva parlato anche della probabile presenza di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato che avrebbero partecipato, in momenti diversi, ai casting. Ad oggi, tuttavia, non ci sono nuove indiscrezioni sulla probabile presenza degli ex gieffini che sono stati due dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del reality di canale 5.

Temptation Island, in arrivo uno speciale su Canale 5: quando andrà in onda/ Ecco cosa si vedrà