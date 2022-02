Francesco Chiofalo “torno in tv”/ “Drusilla? Non facile conquistarla ma sua madre…”

Francesco Chiofalo è stato ospite oggi, giovedì 17 febbraio, della trasmissione Trends & Celebrities andata in onda su Rtl 102.5 News, insieme a Francesco Fredella. Proprio quest’ultimo ha ricordato la recente scomparsa di Polpetta, l’amata maialina di Chiofalo. L’amore con Drusilla Gucci, tuttavia, sembra proseguire a gonfie vele ed anche sui social va fortissimo. Francesco ha sfoggiato un cambio di look molto apprezzato: “Ho tagliato i capelli biondi perché quelli si stavano rovinando”, ha spiegato, “Abbronzato? Forse ho la pressione un po’ alta”, ha scherzato.

Francesco Chiofalo, com'è nato amore con Drusilla Gucci/ "L'ho sfinita, uscivamo e…"

Parlando subito d’amore, Francesco con la sua consueta ironia ha commentato: “Con Drusilla fortunatamente va tutto bene, ancora non mi ha lasciato questa!”. Ma come è riuscito a conquistarla? “Non è stata una cosa facile. Dovete sapere che io per Drusilla incarno lo stereotipo di uomo che lei ha sempre odiato. Riconosco che posso sembrare un gran deficiente!”, ha scherzato. Con Drusilla, ha ammesso, c’è voluto un corteggiamento di un paio di mesi come i vecchi tempi con tanto di cene fuori. Poi finalmente è riuscito a conquistarla.

Francesco Chiofalo, confessione choc su Drusilla Gucci/ "Magari fra un anno le chiedo di sposarmi"

Francesco Chiofalo e l’amore con Drusilla Gucci: il ruolo della suocera

Nella storia tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, un ruolo fondamentale lo avrebbe avuto anche la madre di quest’ultima. “Mi ha aiutato in un modo molto concreto”, ha svelato Chiofalo parlando della suocera con la quale ha un rapporto molto bello. Quando ancora non era fidanzato con la figlia, proprio la mamma di Drusilla gli consigliò di organizzare una vacanza insieme. La donna era solita scrivergli spesso e sentirlo telefonicamente.

“Ho sempre avuto l’impressione che la madre spingesse dal momento che lei è molto restia a stare con un personaggio come me”, ha aggiunto ancora Francesco definendo la suocera “una donna di buongusto”. I due stanno insieme ormai da diversi mesi: “Ufficialmente stiamo insieme a settembre ma abbiamo iniziato a frequentarci a luglio”, ha svelato. Cosa pensa invece Francesco Chiofalo di una eventuale partecipazione all’Isola dei Famosi? “Più che altro mi sa che son loro che non mi ci vogliono”, ha replicato, “ma lì avrei una grossa problematica fisica”. Infine, in merito ai suoi progetti futuri Chiofalo non ha potuto aggiungere nulla ma si è limitato a dire: “Tra poco mi rivedrete in tv”. Sarà a La pupa e il secchione? “Rifarei Temptation Island con Drusilla ma mi sa che non lo faranno più”, ha aggiunto, mentre Fredella ne ha confermato il ritorno.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci in crisi/ "Molte persone mettono zizzania"

© RIPRODUZIONE RISERVATA