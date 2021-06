Francesco Chiofalo tronista a Uomini e donne?/ Dopo l’addio ad Antonella Fiordelisi..

Sta davvero per arrivare l’ennesima svolta nella vita (e nella carriera, se così vogliamo chiamarla) di Lenticchio? Francesco Chiofalo continua a far parlare di sè per le cose più disparate, dalla sua vita privata al trapianto di barba, dal suo maialino animale domestico ai suoi strafalcioni, e se a settembre fosse seduto sul trono di Uomini e donne? Alla sola idea alcuni sono già pronti a dare di matto perché il rapporto tra lui e il pubblico non è più come quello che si era creato con la partecipazione a Temptation Island, ma sono tanti quelli che lo seguono proprio per via delle sue gaffe e del suo trash, proprio per questo la produzione del dating show avrebbe preso in considerazione la sua candidatura ora che la sua storia con Antonella Fiordelisi sembra davvero finita?

Antonella Fiordelisi vs Francesco Chiofalo/ “Paparazzata con Akash? Single da tempo”

Francesco Chiofalo tronista a Uomini e donne?

L’indiscrezione di Francesco Chiofalo tronista a Uomini e donne è stata lanciata da Alessandro Rosica ed ha già creato non poco scompiglio. L’esperto del mondo del gossip sembra sicuro del fatto suo e ha già annunciato che proprio l’ex Lenticchio di Selvaggia Roma potrebbe tenerci impegnati a partire da settembre quando Francesco Chiofalo sarà tronista e, molto probabilmente, porterà nel programma anche la sua movimentata vita sentimentale e, magari, anche la sua ex Antonella Fiordelisi che potrebbe usare il programma magari per tornare sui suoi passi e rimettersi insieme a lui. Solo sogni dei malati di trash? Speriamo di no. Il resto lo scopriremo a settembre quando il programma tornerà nella sua solita collocazione al pomeriggio.

