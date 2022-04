Francesco Chiofalo viene messo in guardia da Drusilla Gucci/ “Se dovesse…”

Francesco Chiofalo e lo scontro con Annaclara Hellwig: “Ti puzzano i piedi…”

Nel corso della diretta de La pupa e il secchione show Barbara D’Urso manda in onda una clip in cui emerge come tra la coppia Francesco Chiofalo e Annaclara Hellwig vi siano delle tensioni. La ragazza si lamenta del fatto che il pupo sia disordinato, non tiri lo sciacquone e i suoi piedi abbiano un odore sgradevole. Lo riprende diverse volte, ma senza successo e dichiara di non sapere per quanto ancora riuscirà a condividere la stanza con lui. In confessionale, Francesco dice di volere molto bene ad Annaclara, che tuttavia è pesante e ammette di essere sbadato a volte. Tornati in studio, Barbara D’Urso difende a spada tratta la secchiona, mentre Soleil Sorgè e Federico Fashion Style sono a favore di Francesco poiché ritengono che la ragazza esageri e debba essere meno puntigliosa. Antonella Elia invita Francesco a prestare più attenzione e a rispettare di più Annaclara. Nel proseguo della serata, la conduttrice manda in onda un filmato che vede coinvolto sempre Francesco, ma in relazione ai due nuovi secchioni, Gianmarco Onestini e Ivan Vettorello: i due, oltre ad essere intelligenti sono anche belli e fisicati. Il pupo sostiene che in realtà non siano così acculturati come sembrano e li sottopone a un test contro di lui.

Nel giro di poco, la situazione si scalda, poiché Francesco sa alcune risposte alle domande, a differenza degli altri due. Lo scontro scatta con Onestini che si inalbera e, sentendosi a disagio, attacca Francesco. I due concorrenti chiariscono, con tanto di lacrime di Gianmarco, ma Chiofalo, pur accettando le scuse, non vede di buon occhio la reazione del secchione. Secondo lui ha reagito così perché non accetta che Francesco possa sapere qualcosa in più di lui. In studio i giudici si schierano con Francesco, anche se Antonella Elia sostiene di comprendere le lacrime di Gianmarco. I due scambiano qualche battuta, ma senza arrivare a nulla. Durante le nomination, Francesco e Annaclara non vengono votati da nessuno e danno il loro voto a Ivan Vettorello e Nicole Di Mario, non per strategia ma solo poiché sono convinti che non verranno nominati da nessun altra coppia.

Francesco Chiofalo e la sua vicinanza ad Annaclara Hellwig ha fatto scattare la gelosia in Drusilla Gucci. La vicinanza di Chiofalo alla secchiona non aveva allarmato in un primo tempo l’ereditiera che però sembra aver cambiato idea. In una recente intervista a Novella 2000, Drusilla Gucci ha ammesso di fidarsi di Chiofalo: “Mi fido di Francesco, so bene che non farebbe mai qualcosa che potrebbe darmi fastidio. Ma prima che iniziasse questa avventura gli ho detto che qualora dovesse verificarsi qualche azione fuori dal comune andrò personalmente in villa a riprendermelo”.

L’ex protagonista di Temptation Island sembra abbia tutte le carte in regola per vincere questa nuova edizione dello show condotto da Barbara d’Urso. Drusilla Gucci ha anche raccontato come si sono conosciuti con Francesco Chiofalo: “Ci siamo trovati entrambi in Turchia per un lavoro. […] All’inizio ero scettica, ma dopo una serie di chiacchiere è nata una bella empatia e da lì anche l’amore”. All’inizio della loro storia, qualcuno ha pensato che i due si fossero messi insieme per far parlare di sé. Il loro amore però è sembrato sincero e i due stanno affrontando una grande prova di gelosia. Come ne usciranno?











