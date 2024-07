Francesco Chiofalo: “Voglio allungarmi le gambe, ecco perché”/ Spunta il vero motivo choc

Francesco Chiofalo e l’operazione alle gambe

Francesco Chiofalo ha in mente una nuova operazione dopo essersi sottoposto a quella per cambiare il colore degli occhi e, sui social, ha provato a spiegare ai followers il motivo per cui starebbe pensando di tornare in sala operatoria. Stavolta, Francesco Chiofalo vorrebbe sottoporsi ad un’operazione per allungare le gambe: si tratta di un intervento estremamente delicato e che, al momento, non è legale in Europa. Nonostante sia consapevole dei rischi, Chiofalo ha svelato ai fan il vero motivo per cui si sottoporrebbe a tale operazione. Tutto risale al periodo in cui lavorava nel mondo della moda dove, a quanto pare, l’altezza gli ha impedito di realizzare quello che era un suo sogno.

“Durante questo weekend ho visto circolare sul web e sui social degli articoli riguardo un’intervista che ho rilasciato a un settimanale dove dichiaro di sottopormi all’intervento di allungamento delle gambe. Naturalmente mi sono arrivati centinaia di messaggi di insulti nei miei direct e nei commenti dei miei post […] Ho deciso di postare un video dove vi spiego la realtà dei fatti riguardo la possibilità reale che io mi possa sottoporre a un intervento del genere”, le parole di Chiofalo sull’operazione.

Il vero motivo dell’operazione alle gambe di Francesco Chiofalo

A causa della propria altezza, Francesco Chiofalo non è mai riuscito a sfilare in passerella e sarebbe questo il motivo che lo starebbe spingendo a valutare la possibilità di sottoporsi ad un’operazione complicata per allungare le gambe. A svelarlo è stato lui stesso attraverso un video pubblicato sui social:

“Lo ammetto: durante un’intervista ad un settimanale mi hanno chiesto quale sarebbe il mio prossimo intervento di chirurgia plastica. E ho detto che mi affascina l’intervento di allungamento delle gambe. Premetto: io non sono altissimo, ma neanche basso. Sono alto 1 metro e 80 centimetri. Però ho l’apertura toracica molto grossa e non do l’idea di essere slanciato, anzi sembro tozzo. Infatti molte persone pensano che io sia molto basso, poi quando mi vedono dal vivo ci rimangono“, ha spiegato.

