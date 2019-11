Francesco Chiofalo vs blogger “grassa!”/ Video Le Iene “mi rodeva il cul*”: le scuse

Qualche settimana fa, fece discutere un insulto realizzato da Francesco Chiofalo, ex di Temptation Island e oggi influencer da quasi 2 milioni di follower, autore di un episodio di bullismo nei confronti di una ragazza bollata come “grassa”. Tutto iniziò in seguito alla presunta crisi tra lui e la fidanzata Antonella Fiordelisi, con i reciproci sfoghi via social. Martina, giovane romana meglio nota su Instagram con il profilo “Poraccitudine Influencer”, commenta ironicamente la vita dei vip per attirarne l’attenzione (e aumentare i follower) ed anche di fronte alla coppia Chiofalo-Fioredelisi non si è tirata indietro dal dire la sua in maniera ironica. Lenticchio però non l’ha presa molto bene, replicando con offese pubbliche ed esagerando ulteriormente con offese private via audio. Proprio uno di questi audio fu reso pubblico da Martina tramite la sua pagina social. Nel messaggio si sente Chiofalo mentre la definisce “grassa”, consigliandole di fare una dieta perchè “hai un doppio mento assurdo”. E dalla risposta ad un semplice commento acchiappa like al bodyshaming il passo è stato – purtroppo – brevissimo. Per questo motivo sono scese in campo Le Iene che con Corti e Onnis hanno convocato Francesco Chiofalo per un finto provino al fine di farlo incontrare con la blogger offesa via social.

FRANCESCO CHIOFALO VS BLOGGER “GRASSA!”: POI ARRIVANO LE SCUSE

Francesco Chiofalo si è subito mostrato entusiasta di fronte all’opportunità di poter prender parte ad un provino per una presunta partecipazione ad un reality. Ma l’influencer non sa che a giudicarlo sarà proprio una donna in sovrappeso. Tra una domanda ed un’altra lui, approfittando del suo ruolo di persoal trainer, pur dandole della “bellissima donna”, ammette che “a livello del cuore e della circolazione non sta bene stare così, lo capisci da sola”, consigliandole indirettamente di fare palestra. Chiofalo ha dimostrato di avere un po’ di difficoltà nel far finta di farle dei complimenti, immaginando di incontrarla in strada ma anche sui social, il tutto dettato ancora una volta dal suo fisico. “Ti trovi in difficoltà perchè mi trovi brutta?”, ha domandato quindi la donna. “No! Mi piaci come persona, io non guardo solo l’aspetto estetico”, ha replicato Lenticchio. Nel bel mezzo del provino però, ecco arrivare Martina, che si finge la sorella minore dell’esaminatrice. Come reagirà Francesco trovandosela davanti? “Io ti conosco a te! Sei sua sorella?! Lei è una che mi scrive sempre le cose, maledetta!”. “Io ho fatto solo una provocazione come la faccio con tutti, e lui mi ha scritto ‘sei cicciona, fai schifo, lavati, ti puzza l’alito, ti strusciano le cosce, sparati’…”: Martina ha ricordato tutte le offese ricevute. E mentre Chiofalo tentava di giustificarsi, ecco entrare in scena Corti e Onnis. “Ragazzi, è indubbio che mi rodeva il c*lo e possa aver detto una parolina di troppo che è indubbio che pure Martina ogni tanto dice una parolina di troppo”, ammette lui. Alla fine giungono però le scuse. Ad ammettere le sue colpe anche la giovane romana che ha ribadito l’intenzione di fare anche lei maggiore attenzione a ciò che scrive “perchè magari c’è qualcuno che può risentirsi del mio umorismo troppo nero”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO INTEGRALE



© RIPRODUZIONE RISERVATA