Francesco Chiofalo Vs padre Antonella Fiordelisi/ “Costretta a fare cose per gossip”

Francesco Chiofalo continua a dire la sua sulla sua ex, o quasi, Antonella Fiordelisi e questa volta tira in ballo anche il suo ex suocero reo di spingere la figlia ad agire e comportarsi in modo tale da attirare l’attenzione e quindi stuzzicare il gossip. Le cose tra i due uomini della Fiordelisi non sono mai state davvero al top perché lui a stento ha accettato la loro relazione ma le cose sono peggiorate quando l’uomo, commentando una dichiarazione del suo ex genero, che raccontava di avere risentito la ex dopo la presunta lite con Elisabetta Gregoraci, lo aveva accusato di essere bugiardo. Proprio lui ha voluto sottolineare che sono ormai quattro mesi che i due non si sentono e, quindi, lui sta mentendo: “Sono allucinazioni. Mia figlia non lo sente da oltre quattro mesi. Ma se lui è più contento nell’immaginarsi queste cose… ben vengano”.

Francesco Chiofalo tronista a Uomini e donne?/ Dopo l'addio ad Antonella Fiordelisi..

Francesco Chiofalo contro il padre Antonella Fiordelisi

A questo punto Francesco Chiofalo non ha potuto far altro che dire la sua rispondendo a tono e rimandando al mittente le accuse etichettandolo come un ‘povero anziano’ che vuole solo sfruttare la figlia per il gossip e il business: “Se vuole gli mando gli screen di ieri della figlia che mi scrive e io che visualizzo e neanche le rispondo. Io penso che alla sua età non gli fa bene stare sempre su Instagram ma dovrebbe pensare alle cose serie della vita, non ai gossip su insta”. Poi Francesco Chiofalo continua lasciando intendere che la figlia lo riempia di bugie per farlo contento e poi rilancia con delle accuse velate: “Fortuna vuole che mi sia levato di mezzo da quella famiglia, perché se parlo io il padre deve uscire di casa con un sacco della mondezza sulla faccia dalla vergogna. Ma sono un signore e sto zitto senza entrare nel merito di dire ciò che lui consiglia e induce la figlia a fare per aver successo nel mondo dello spettacolo”. Quale sarà la risposta adesso?

LEGGI ANCHE:

Antonella Fiordelisi vs Francesco Chiofalo/ “Paparazzata con Akash? Single da tempo”Francesco Chiofalo "Con Antonella Fiordelisi è finita"/ "Mi voleva sottomesso a lei!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA