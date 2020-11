Francesco Chiofalo Vs Selvaggia Roma: “È folle”/ “Ancora ossessionata da me”

Mentre Selvaggia Roma – risultata positiva al Covid pochi giorni fa – attende di guarire e poter entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, il suo ex Francesco Chiofalo torna a parlare di lei. Lo fa in un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, dove ha accusato l’ex di essere non solo ossessionata da lui ma anche una ‘folle’. “Selvaggia è solo una folle che non sa più cosa inventare pur di rovinarmi la vita. Sa parlare solo di me, non ha altri argomenti. Da quando tra noi è finita, ne ha combinate di tutti i colori.” ha tuonato Lenticchio, nomignolo che proprio la Roma gli aveva dato quando erano una coppia. Oggi lui è fidanzato con Antonella Fiordelisi che Selvaggia Roma avrebbe contattato.

Francesco Chiofalo attacca: “Selvaggia Roma ossessionata da me”

Chiofalo ha infatti raccontato che Selvaggia “Ha contattato tutte le donne che stavano con me, compresa la mia attuale fidanzata Antonella. L’intenzione era di farsele amiche per poi screditarmi e farci lasciare.” Francesco parla infatti di una vera e propria fissazione che la sua ex fidanzata avrebbe nei suoi confronti. “Selvaggia, mi spiace dirlo, è sfortunata. E’ stata maltrattata da chiunque tranne che da me. Ci siamo lasciati da quasi cinque anni e ancora mi corre dietro. Più che amore è un’ossessione.” Per questo è convinto che quando entrerà nella Casa di Canale 5 dirà molto sulla loro relazione e non con parole positive: “Di certo è gelosa. Scommetto che quando andrà al Grande Fratello Vip non farà altro che buttarmi veleno addosso.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA