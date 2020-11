Francesco Chiofalo vs Selvaggia Roma/ “Flirt con Pierpaolo ed Enock? Inventati!”

Francesco Chiofalo è tra gli ospiti della parte finale di Live Non è la D’Urso, il talk show condotto da Barbara D’Urso. L’ex concorrente di Temptation Island parla della ex Selvaggia Roma, concorrente del Grande Fratello Vip 2020. “Io da anni sono un pò vittima, questa ragazza utilizza il nome di altre persone per farsi pubblicità ingigantendo cose” – rivela Lenticchio che sulla loro storia racconta – “siamo stati insieme 5 anni, ma lei in giro dice che sono 7 anni”. Ma non finisce qui, visto che Chiofalo non nasconde che dopo la fine della relazione la sua ex sia andata in giro ovunque a raccontare le peggiori cose sul suo conto. “In questi 5 anni ha detto di me tutto ciò che puoi dire contro un ex fidanzato: violenze fisiche, maltrattamenti di ogni tipo” – precisando – “ovviamente se devi dare notizia e devi fare l’articolino è normale che devi dire cose eclatanti come ha fatto con me in questi anni”.

Francesco Chiofalo su Selvaggia Roma: “ha un atteggiamento che non è normale”

Francesco Chiofalo è un fiume in piena a Live – Non è la D’Urso contro la ex fidanzata Selvaggia Roma. “Ha detto il mondo su di me” – precisa l’ex concorrente di Temptation Island che rivela a sorpresa – “lei mi cerca costantemente. Dopo che siamo stati separati, lei ha contattato ogni mia frequentazione. Per esempio Antonella l’ha sentita fino a due giorni fa. E’ una matta, una persona che ha un atteggiamento che non è normale”. A sorpresa poi rivela: “appena mi sono lasciato è venuta fuori casa mia al pianerottolo per saltarmi addosso”. Sul finale poi Chiofalo conclude: “era per dire che se tu una persona la disprezzi e ti fa schifo non vieni sotto casa per entrare nel mio letto, non pensa che sono un uomo pessimo se viene sotto casa”. Infine sui presunti flirt con Pierpaolo e Enock: “se li è inventati”. Poi ha continuato spiegato di essere amico di Pretelli e di essere anche lui vittima, come i due gieffini, della follia di Selvaggia Roma: “Non è che è una bugiarda. Diciamo che io da anni sono un po’ vittima di quello che hanno passato Pierpaolo ed Enock, Questa ragazza ha come uso e costume quello di farsi pubblicità utilizzando il nome di altre persone ingigantendo cose che poi in realtà non esistono”.



