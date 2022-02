Francesco Cicchella, chi è e carriera/ Da Tale e Quale Show alle imitazioni di Ultimo e Achille Lauro

Chi è Francesco Cicchella?

Francesco Cicchella è tra gli ospiti della prima puntata di Stasera tutto è possibile, il game show condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Il comico ed imitatore torna in tv per divertire e divertirsi mettendosi alla prova con colleghi ed amici in giochi come “La stanza inclinata” e tanti altri. Il comico, intervistato da lifefactorymag.it ha raccontato come e quando è nata la sua passione per il mondo dello spettacolo. “Il palco ha sempre fatto in qualche modo parte della mia vita, fin dalle prime recite scolastiche dove mi affidavano sempre un ruolo da protagonista” – ha rivelato Cicchella aggiungendo – “sono stato molto fortunato in questo, ho sempre avuto professori che davano molto spazio alle attività teatrali. Poi, intorno ai 13 anni, ho iniziato ad avere le prime esperienze in varie compagnie amatoriali”.

Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni e ospiti: Cicchella, Ciufoli, Foria, Friscia e Alessia Ventura

Proprio durante quegli anni cresce in lui il desiderio di palcoscenico e di voler dedicarsi ad una carriera artistica. Giovanissimo comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e arrivano anche i primi importanti risultati: “a 17 anni, poi, ho vinto il Premio Totò come comico e a 19 il premio Alighiero Noschese come imitatore, entrando subito dopo nel cast di “Made in Sud”, che all’epoca andava in onda su Sky Comedy Central. Da quel momento non ebbi più dubbi che sarei riuscito ad intraprendere questa carriera”.

VITA, CUORE, BATTITO, RAI 2/ Info streaming del film con gli Arteteca (oggi, 12 giugno 2018)

Francesco Cicchella: il ricordo di Gigi Proietti e la consacrazione con Tale e Quale Show

Nella vita di Francesco Cicchella un ruolo importante ha avuto anche Gigi Proietti che il comico ed imitatore ricorda ancora oggi con grande affetto. “Il più grande con cui ho avuto modo di confrontarmi è sicuramente Gigi Proietti, che mi ha dato l’onore di firmare la regia del mio già citato show teatrale. Gigi è un vero maestro, oltre che una persona straordinaria. Uno di quelli che ti insegnano cose anche senza volerlo, magari semplicemente raccontandoti un aneddoto della loro vita” – ha detto il comico ed imitatore.

FRANCESCO CICCHELLA/ Michael Jackson è la sfida che lo aspetta stasera: come andrà nei suoi panni? (Tale e quale show 2016, Ed.6 finale 25 novembre)

Poi la svolta a Tale e Quale Show, il varietà di Carlo Conti che ha vinto e che l’ha consacrato nel mondo dello spettacolo. Un programma a cui è molto legato e che rifarebbe anche in veste di giurato come ha confessato a Superguida Tv: “da un lato sì, a parte che io amo quel programma, quindi io lo farei in qualsiasi veste perchè si respira un bel clima sia artisticamente che umanamente. Quindi da un lato sì anche perchè potrei dare dei giudizi anche un po’ più specifici essendo un conoscitore del strumento vocale. Dall’altro è una cosa difficilissima perchè i concorrenti sono dei professionisti, dei colleghi e degli amici”. Tra le sue imitazioni più riuscite sicuramente quello di Achille Lauro e Ultimo su cui ha rivelato: “non ci siamo parlati direttamente né con Ultimo né con Achille Lauro che è stato l’altro preso di mira da me. Ci siamo sentiti indirettamente, c’era l’idea di farlo venire in trasmissione ma per degli impegni non si è concretizzato. Mi è stato riferito che si è divertito molto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA