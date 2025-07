Francesco Cicchella, chi è il comico originario di Napoli? Una vita dedicata alla musica e alla comicità: "Mamma sogna il posto fisso per me"

Nato a Napoli nel 1989, Francesco Cicchella è un comico amatissimo, nonché attore, musicista, cantante e imitatore. Una carriera ricca per l’artista, che si è fatto strada con sacrificio e impegno nel mondo dello spettacolo. Già nel 2007, a soli 17 anni, Francesco Cicchella ha vinto il Premio Totò per la comicità, apparendo anche in tv su Rai 3: prima ancora aveva studiato musica e si era dedicato al jazz. Nel 2009 è arrivata per lui la prima grande occasione con Made in Sud, il programma della Rai di enorme successo: da quel momento si sono alternate tante esperienze televisive che lo hanno portato a diventare un punto di riferimento per la comicità in tv.

Chi è Francesco Cicchella/ Da Made in Sud a Tale e Quale: "ora sogno uno show tutto mio in tv!"

Nel 2015, invece, Cicchella ha preso parte al Festival di Sanremo come ospite, partecipato anche come concorrente a Tale e quale show. Il tutto, continuando sempre anche a far musica. “Mi ha sempre affascinato l’idea di poter essere e fare qualsiasi cosa sul palco. È quello per cui continuo sempre a lavorare, cercando di superare i miei limiti” ha raccontato il comico.

Chi sono i genitori di Francesco Cicchella/ "Mamma mi propone ancora il posto fisso. La morte di papà..."

Francesco Cicchella, chi è: “Mi hanno rubato il cuore”

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Cicchella sembrerebbe essere single. Sempre sui social ha confermato: “Mi hanno rubato il cuore ma è andata a finire che ne ho dovuto rimettere insieme i pezzi”. Per quanto riguarda invece la sua carriera che continua a gonfie vele tra televisione e diversi tour in giro per l’Italia, il comico ha raccontato: “Mia mamma è contenta di me, ma ogni tanto mi propone i concorsi nelle forze dell’ordine”. Come rivelato anche durante la sua intervista a Verissimo, infatti, i genitori sognavano per lui il “posto fisso”. Contrariamente ai loro programmi e ambizioni, però, Francesco ha deciso di fare prima musica e dopo tv, dedicandosi ad una vita precaria ma certamente emozionante.