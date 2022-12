Francesco Cicconetti, chi è/ Il suo percorso di transizione: “Fiero di essere trans”

Francesco Cicconetti, chi è lo scrittore transgender

Lo scrittore Francesco Cicconetti sarò ospite di Serena Borone nella puntata di oggi, venerdì 2 dicembre, di Oggi è un altro giorno per presentare il suo nuovo romanzo dal titolo “Scheletro femmina”. Francesco Cicconetti, 26enne transgender di Rimini, è conosciuto sui social come Mehths, con oltre 190mila follower: “Io sono fortunato perché posso girare per mano alla mia fidanzata senza che qualcuno mi guardi male. Le persone mi dicono ‘ora tu vai bene, perché sembri un uomo’. Godo di un privilegio che comunque ha della discriminazione alle sue radici: devo sembrare un “uomo vero” per avere una vita normale. Potenzialmente potrei anche non dire a nessuno che sono trans. Invece lo dico perché lo sono e ne vado fiero”, ha detto a Vdnews durante il WeWorldFestival. Francesco è stato il primo ragazzo a raccontare apertamente sui social il proprio percorso di transizione.

La storia di Francesco Cicconetti

Francesco Cicconetti ha iniziato a raccontarsi su Ask quasi dieci anni fa: “Io al tempo parlavo di me come ragazza lesbica, ma in maniera normalissima, senza sensazionalismi. Nel 2012 si parlava poco di omosessualità sui social”, ha detto a Fanpage. Poi nel 2017 il coming out come ragazzo trasgender: “In realtà non l’ho mai detto esplicitamente, ho solo iniziato a parlare di me al maschile”, ha aggiunto. A settembre 2021 è arrivata l’operazione di mastectomia. “La transizione non è uno strumento per essere felice, ma per vivere. Posso anche essere una persona trans triste come chiunque altro, e va bene così”, ha detto lo scrittore intervistato da Elle. Dopo più di tre anni di percorso di transizione, è arrivata la rettifica dei documenti: ora non è più Francesca, ma Francesco. Cicconetti ha raccontato la sua storia nel libro “Scheletro femmina”: “In molti ancora oggi mi dicono che quando morirò avrò lo scheletro da femmina e che non sono un vero uomo. Ovviamente non mi importa come è il mio scheletro. Me ne importa così poco che ho deciso di usarlo come titolo del mio romanzo autobiografico: Scheletro femmina”, ha spiegato a Vdnews.

