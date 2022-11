Francesco Coco, Aldo Montano e Gabriel Garko/ Gli ex di Manuela Arcuri

Manuela Arcuri: gli ex fidanzati Francesco Coco e Aldo Montano

L’attrice Manuela Arcuri, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha avuto alcune importanti relazioni prima di incontrare l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, suo attuale marito. Nel 2003 la Arcuri ha avuto una relazione sentimentale con il calciatore con Francesco Coco: “Entrambi abbia­mo caratteri molto forti e du­rante la nostra storia si alter­navano momenti di estrema armonia a furiose litigate. Ci siamo lasciati che ancora era­vamo innamorati e questa è stata una vera tortura”, ha raccontato anni dopo l’attrice sulle pagine di Diva e Donna. Manuela Arcuri è stata anche legata ad Aldo Montano. Dopo un anno e mezzo di relazione, il campione di sciabola aveva confermato la fine della loro relazione nel 2006, sulle pagine di Chi: “Per Manuela il lavoro viene sempre prima di tutto. Le ho chiesto di sposarmi ma lei prende tempo. A questo punto non mi resta che augurarle una brillante carriera”.

Manuela Arcuri: Gabriel Garko e gli altri flirt

Ai tempi della fiction “Il peccato e la vergogna” Manuela Arcuri ha avuto una breve relazione con il collega Gabriel Garko. Durante un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso dopo che Gabriel aveva deciso di fare coming out, l’attrice aveva ammesso: “Per me era una vera storia d’amore, con grande passione, ci piacevamo tantissimo. Ci siamo conosciuti, innamorati e frequentati per qualche mese. La storia sarà durata cinque o sei mesi più o meno. Io ero presa. Gabriel è bellissimo, era meraviglioso. Stavamo insieme, eravamo fidanzati in tutto e per tutto”. Tra gli altri flirt di Manuela Arcuri ricordiamo anche: Matteo Guerra, Giovanni di Clemente, il ballerino Milton Morales, l’attore Simone Monteodro e lo sceicco Al Habtoor.

