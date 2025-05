Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico e conduttore televisivo originario di Como, conduce in tv “La fisica dell’amore”, format nel quale intervista personaggi tv parlando appunto di questioni di cuore. E, a proposito di questioni amorose, cosa sappiamo della vita privata di Vincenzo Schettini? Il divulgatore e conduttore tv ha fatto coming out nel marzo del 2025, spiegando di essere omosessuale. “Nessuno di noi è sbagliato. Ognuno deve amare quello che è, il proprio corpo e la propria unicità. Perché siamo belli, siamo unici” ha affermato nel video Vincenzo Schettino, che al suo fianco ha un compagno.

Dopo aver raccontato pubblicamente di essere omosessuale, infatti, Vincenzo Schettini ha raccontato anche di avere un compagno, Francesco. Il compagno di Vincenzo Schettini, Francesco, ha conosciuto il conduttore diversi anni fa. A Cultweb, il divulgatore scientifico ha rivelato: “Lui è qualcosa che io non sono, mi ha dato la serenità che rincorrevo quando ero alla ricerca di un compagno”. Tra Vincenzo e Francesco c’è un rapporto profondo, che va oltre i sentimenti. Come spiegato dal conduttore, infatti, Francesco lo aiuta nei momenti complicati e lo spinge a crescere sempre più. “Mi sta accanto con garbo, mi consiglia lasciandomi libero” ha raccontato Vincenzo Schettini.

Francesco, compagno di Vincenzo Schettini: insieme il sogno di una famiglia

Al di là delle differenze caratteriali, Francesco, il compagno di Vincenzo Schettini, ha dato al conduttore e divulgatore televisivo quella serenità e quella stabilità della quale aveva bisogno. Dopo aver fatto coming out da adolescente con i suoi genitori, Vincenzo ha vissuto dei momenti davvero complicati. Ha infatti dovuto fare i conti con una reazione inattesa da parte dei genitori, che non hanno preso bene la sua confessione, per poi, negli anni, accettare l’identità del figlio e amarlo per come è davvero. Grazie a Francesco, adesso, le cose vanno ancora meglio e la serenità è arrivata nella sua vita. Ora, per loro, il sogno è quello di una famiglia: Vincenzo, infatti, vorrebbe un figlio con il compagno.