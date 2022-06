Francesco Coppola, fidanzato di Margherita Vicario/ Un amore vissuto in riservatezza

Francesco Coppola, chi è il fidanzato di Margherita Vicario

Francesco Coppola è il fidanzato di Margherita Vicario, l’attrice e cantante del brano “La meglio gioventu”. La coppia è felicemente fidanzata da diverso tempo, ma in tanti si domandano chi è il fidanzato? Spulciando sul sito forestaacademy.com siamo risaliti ad una serie di informazioni sulla vita e sul percorso lavorativo di Francesco. Dopo aver studiato e conseguito il diploma presso l’accademia di recitazione, il fidanzato di Margherita Vicario ha mosso i primi passi nel mondo della produzione. Francesco si è occupato della regia di diversi videoclip, ma anche di diversi spot pubblicitari di brand prestigiosi come Alfa Romeo, Mercedes e Yves Saint Laurent.

Successivamente ha lavorato alla produzione del film “NICO 1988” diretto da Susanna Nicchiarelli e del film “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores. Nel 2017 ha ricoperto il ruolo di aiuto regista alla realizzazione di diversi videoclip musicali per artisti come The Giornalisti, Gemitaiz, Coez, Calcutta e tanti altri. Non solo, ha collaborato anche come assistente alla regia con il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino per il film “Loro” e per per la serie Sky “The New Pope”.

Francesco Coppola e Margherita Vicario: un grande amore

Il nome di Francesco Coppola è balzato agli occhi indiscreti dei più curiosi essendo il fidanzato di Margherita Vicario, l’attrice de I Cesaroni che si è fatta conoscere anche come interprete e cantante. La coppia è fidanzata da tempo, ma di loro si conoscono davvero pochissime cose, visto che sono entrambi molto discreti e riservati. Sia Francesco che Margherita, infatti, preferiscono vivere il loro amore lontano dal clamore mediatico e dall’occhio del gossip, anche se in alcune occasione l’attrice tramite i social ha voluto fare una dedica d’amore al compagno.

Quale occasione migliore che il compleanno? Margherita, infatti, per il compleanno del suo amato Francesco ha scritto un tenerissimo post: “tanti auguri amore mio! Lo so che queste smancerie social non ti piacciono 😒 con foto da ubriachi ebeti felici poi…ma succede che è anche il mio compleanno oggi 😏Vedi di non mettermi in ombra come al tuo solito 🥰 Scheeeeeerzo…tu sai quanto ti amo, come un treno”. Poi la cantante conclude dicendo: “ritorno alla riservatezza di sempre. Viva il nostro 13 febbraio. Ti amo ciao! Poi tutte le cose nostre te le dico a voce appena arrivi, ciao!”.











