Francesco Coppola, fidanzato Margherita Vicario/ “Sai quanto ti amo, come un treno”

Francesco Coppola è il fidanzato di Margherita Vicario, attrice e cantautrice. La coppia è molto riservata e discreta sul loro amore, ma ogni tanto l’attrice de I Cesaroni spunta sui social pubblicando alcune scatti in compagnia del suo fidanzato. Proprio in occasione del compleanno del suo compagno, la Vicario ha voluto dedicargli un bellissimo post con tanto di foto insieme scrivendo: “Tanti auguri amore mio! Lo so che queste smancerie social non ti piacciono 😒 con foto da ubriachi ebeti felici poi…ma succede che è anche il mio compleanno oggi 😏Vedi di non mettermi in ombra come al tuo solito 🥰 Scheeeeeerzo…tu sai quanto ti amo, come un treno”. Poi la cantante conclude dicendo: “ritorno alla riservatezza di sempre. Viva il nostro 13 febbraio. Ti amo ciao! Poi tutte le cose nostre te le dico a voce appena arrivi, ciao!”.

Chi è Francesco Coppola, fidanzato di Margherita Vicario

Ma chi è Francesco Coppola, il fidanzato di Margherita Vicario? Dal sito forestaacademy.com abbiamo trovato alcune informazioni sul suo percorso artistico e di formazione. Dopo aver studiato e conseguito il diploma presso l’accademia di recitazione, Francesco inizia da subito a lavorare nel reparto della produzione. Si occupa della regia di diversi videoclip, ma anche spot pubblicitari importanti per brand come Alfa Romeo, Mercedes e Yves Saint Laurent. Non solo, si occupa della produzione del film “NICO 1988” diretto da Susanna Nicchiarelli e per il film “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores. Nel 2017 lavora come aiuto regista prendendo parte alla realizzazione di diversi videoclip musicali per artisti del calibro di The Giornalisti, Gemitaiz, Coez, Calcutta e tanti altri. Come assistente alla regia, invece collabora con Paolo Sorrentino per il film “Loro”, nella serie “Suburra” di Netflix e sempre per Paolo Sorrentino per la serie Sky “The New Pope”. Da circa tre anni è tornato ad occuparsi della realizzazione di videoclip musicali collaborando anche con la fidanzata Margherita Vicario. Quest’anno ha firmato show digitale del Brand MSGM per la fall winter donna.

