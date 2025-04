Chi era davvero Francesco Cossiga, il Presidente che osò svelare verità scomode? Uomo delle istituzioni, coraggioso visionario, sarà lui il protagonista dell’ottava puntata di Linea di confine, in onda mercoledì 9 aprile alle 23.25 su Rai 2.

Francesco Cossiga non fu mai un uomo ordinario: nato a Sassari nel 1928 in una famiglia della media borghesia, dimostrò fin da giovanissimo un’intelligenza vivace e una tempra fuori dal comune.

Francesco Cossiga, perché lo chiamavano il “Picconatore”?

A 16 anni, costretto a letto per una gamba rotta, trasformò quella forzata immobilità in un’occasione da sfruttare: studiò con feroce determinazione e conseguì la maturità con tre anni di anticipo, ma si trattava solo dell’inizio di una carriera che lo avrebbe visto sempre un passo avanti rispetto agli altri.

A 20 anni, quando i suoi coetanei muovevano i primi passi all’università, lui era già laureato in giurisprudenza e pronto a insegnare diritto costituzionale.

La politica lo chiamò presto, tanto che a 17 anni si iscrisse alla Democrazia Cristiana, distinguendosi come uno dei “giovani turchi” sardi che osarono sfidare il dominio di Antonio Segni, figura egemone nell’isola. E, nonostante la giovanissima età, Francesco Cossiga aveva già le idee piuttosto chiare: non amava i veti, i compromessi soffocanti, le gerarchie imposte e, quando il partito tentò di imbrigliarlo, rispose con quella che sarebbe diventata la sua cifra stilistica: l’irriverenza.

A 28 anni era già segretario provinciale della DC a Sassari, mentre suo cugino, Enrico Berlinguer, sei anni più grande, iniziava la sua ascesa nel Partito Comunista: un dualismo familiare che sembrava preludere a un destino nazionale.

La sua ascesa fu rapida e impattante: eletto deputato nel 1958, divenne il più giovane Sottosegretario alla Difesa nel 1966, poi Ministro dell’Interno a 48 anni, Presidente del Consiglio a 51, Presidente del Senato a 55 e, infine, Capo dello Stato a 57, con un plebiscito di 752 voti. Un record dietro l’altro, come se la storia avesse fretta di consegnargli ogni ruolo istituzionale.

Ma Francesco Cossiga non era di certo un uomo che si accontentava delle formalità; dietro l’apparenza del “Presidente notaio” si nascondeva un vero ribelle.

Francesco Cossiga chi è: il “ribelle in doppio petto” che amava far tremare il Palazzo

Se la prima parte della sua presidenza fu all’insegna della tradizione e del conservatorismo, dal 1990, Francesco Cossiga cambiò registro: smise di essere il custode silenzioso delle istituzioni e iniziò a “picconare” il sistema con dichiarazioni plateali, interviste shock, provocazioni calcolate.

“Io non esterno, io comunico. Non sono matto, faccio il matto”, ripeteva, sfidando chi lo accusava di eccessi e di un’estrema eccentricità; ma le sue “esternazioni” non erano frutto di follia, bensì una vera e propria metodologia studiata con un obiettivo ben chiaro: scuotere un Paese immobilizzato dalla partitocrazia.

Francesco Cossiga fu il primo a denunciare la necessità di una “Seconda Repubblica”, anticipando di decenni il dibattito sulle riforme. Attaccò la magistratura, il CSM, i partiti, persino i suoi ex compagni di partito, definendoli “da lapidare”. Poi, quando scoppiò il caso Gladio, anziché nascondersi, ne rivendicò la legittimità con orgoglio: “Erano patrioti, brava gente”.

Fu un reale terremoto istituzionale, tanto che Craxi lo considerò un cospiratore, i socialisti chiesero una commissione di saggi per giudicarlo, ma lui, invece che piegarsi e sottomettersi agli oppositori, minacciò di dimettersi: “Non ci processerete nelle piazze”, disse, riecheggiando le parole di Aldo Moro.

Negli ultimi anni Francesco Cossiga fondò partiti dai nomi bizzarri – come l’UDR degli “straccioni di Valmy” o il movimento “I Quattro Gatti” – e regalò ai rivali oggetti simbolici: mutande, orologi con Mao, sacchetti di monete di cioccolato.

Era questo il suo modo di ridere del potere. Morì nel 2010, lasciando un vuoto nella politica italiana, perché Francesco Cossiga, con tutte le sue contraddizioni, era un uomo che non temeva di dire ciò che gli altri non osavano nemmeno pensare.