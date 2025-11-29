Ex marito ed ex compagno di Manila Nazzaro, chi sono Francesco Cozza e Lorenzo Amoruso: due figli dalla prima liaison della showgirl.

Manila Nazzaro vive oggi una intensa e viscerale liaison con Stefano Oradei; l’uomo che ha riportato il sorriso nella quotidianità della showgirl reduce da un periodo difficile e anche da qualche delusione in amore. Due sono in particolare le storie del passato che l’hanno segnata e che, come da lei stessa dichiarato, non hanno certo generato emozioni positive nel momento della rottura. Un matrimonio naufragato alle spalle; con l’ex marito Francesco Cozza è stata legata dal 2005 al 2017 e con lui ha dato alla luce i suoi due figli Francesco Pio e Nicolas.

Come purtroppo può accadere, nonostante i tanti anni insieme, le nozze e i figli, l’amore tra Manila Nazzaro e l’ex marito Francesco Cozza è giunto al termine. La showgirl non ha mai ostentato rimpianti, anzi, si è sempre detta felice dei ricordi del passato e di rivendicare ogni minima scelta in amore a dispetto del finale negativo. Al contempo, non ha potuto fare a meno di rimarcare la delusione: “Aveva due famiglie contemporaneamente, questa cosa mi ha ferita”.

Ex di Manila Nazzaro, dal matrimonio naufragato al sogno di nuove nozze ‘spezzato’

Dopo la delusione del matrimonio finito con Francesco Cozza, Manila Nazzaro ha dato una seconda possibilità all’amore al fianco di Lorenzo Amoruso. Una liaison durata sei anni e che per poco non è giunta al grande passo del matrimonio: “Avevo smesso di crederci ma con lui è diverso, voglio dire di nuovo sì”, aveva dichiarato in passato – come riporta Today – ma quei propositi non hanno avuto un seguito felice.

Poco lieto, infatti, anche il finale della relazione con Lorenzo Amoruso, ex compagno di Manila Nazzaro. Un amore giunto al termine alcuni anni fa e con una serie di attacchi a distanza che resero ancora più tortuosi i titoli di coda della liaison. L’ex calciatore si lasciò andare a parole forti e anche accuse: “Non è stata onesta nei miei confronti”, arrivarono però perentorie e decise le smentite e repliche da parte della showgirl: “Mi sono sentita umiliata e offesa”.

