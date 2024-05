Francesco Cozza e Lorenzo Amoruso, ex marito ed ex compagno di Manila Nazzaro/ Lei: “Relazioni tossiche”

Manila Nazzaro, chi è l’ex marito Francesco Cozza e l’ex compagno Lorenzo Amoruso

Nei giorni scorsi si è sposata con Stefano Oradei ma nel passato sentimentale di Manila Nazzaro ci sono un l’ex marito Francesco Cozza e l’ex compagno Lorenzo Amoruso. La showgirl, infatti, è rimasta scottata quando ha scoperto che suo marito aveva un’altra famiglia. Chi è l’ex marito di Manila Nazzaro, Francesco Cozza? Classe 1974, calabrese per anni ha giocato nella Reggina, ma ha militato anche nel Siena, nel Cagliari e nel Lecce. I due sono stati sposati dal 2005 al 2017 ed hanno avuto due figli Francesco Pio e Nicolas prima che la showgirl scoprisse che l’uomo aveva un’altra famiglia.

Arianna Talamona, chi è?/ Nuotatrice paralimpica, è affetta da paraparesi spastica (oggi 2 maggio 2024)

Per quanto l’ex compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso, invece, l’uomo è nato a Bari nel 1971. Anche lui calciatore ha giocato in Scozia e nelle file dei Rangers fino al 2003. Smessa la carriera di calciatore da alcuni anni è un opinionista sportivo per varie trasmissioni di emittenti sia locali che regionali. L’incontro con Manila Nazzaro avviene nel 2019 è un amore intenso e travolgente che si consolida, paradossalmente, a Temptation Island nel 2020. I due sognano la convivenza e un figlio ma purtroppo la showgirl ha un aborto che li mette e in crisi e da lì a poco si lasceranno.

Chi è Rosanna Lodi? Il marito Gianpaolo Garagnani, i figli e carriera/ Concorrente Isola dei famosi 2024

Manila Nazzaro, chi è l’ex compagno Lorenzo Amoruso e l’ex marito Francesco Cozza: “Relazione tossiche”

Entrambe le relazione hanno segnato Manila Nazzaro che ha svariato interviste ha aspramente criticato sia l’ex marito Francesco Cozza che l’ex compagno Lorenzo Amoruso arrivando a definire entrambe le relazioni ‘tossiche’. Come riporta LiberoMagazine.it, infatti, la showgirl dopo la fine della relazione con Amoruso si era sfogata: “Sono super contenta, sto benissimo e mi sento piena di energia e di entusiasmo. Ho letteralmente rivoluzionato la mia vita e c’è voluto coraggio, perché l’ho fatto senza certezze sul futuro. Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. E non avrò ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto”.

Alessio Rapezzi, chi è e com'è morto l'ex fidanzato di Chiara Francini/ Lei: "Lo ricorderò a Forte e Chiara"

Ed anche sull’ex marito, Manila Nazzaro non ha speso di certo parole al miele ospite a Storie Italiane: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima… Non è una bella cosa vedere immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità… I miei figli sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA