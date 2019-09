Francesco Cozza, ex marito Manila Nazzaro/ “Ciccio? Ho sofferto il suo egoismo e…”

Francesco Cozza, detto “Ciccio”, sembrava aver trovato la donna della sua vita in Manila Nazzaro, ex Miss Italia 1999. L’ex calciatore l’ha sposata nel 2005, dopo un fidanzamento di 4 anni, e hanno avuto due figli, Francesco Pio e Nicolas. Poi il matrimonio è naufragato. La parola fine è stata messa nel 2017 ed è stato un momento duro per entrambi. Oggi Manila Nazzaro racconta di aver sofferto l’egoismo del marito in un momento difficile della sua vita, la malattia, e che questo grande dolore l’ha cambiata. Ma negli anni passati ha raccontato anche che la lontananza è stata una delle ragioni della loro rottura. A Diva e Donna disse: «Lui in giro per l’Italia per lavoro, io a Roma con i bambini. Abbiamo vissuto tanto tempo lontani e a un certo punto non ci siamo più riconosciuti». Manila Nazzaro ha vissuto la fine del loro matrimonio come un lutto, ha avuto una grande depressione, ma insieme all’ex marito ha cercato di non far soffrire i loro figli per la loro separazione. «Per fortuna comunque Francesco per i figli c’è sempre e continueremo comunque a essere una famiglia anche se non siamo una coppia».

FRANCESCO COZZA, EX MARITO MANILA NAZZARO: LA CARRIERA

Ciccio Cozza e Manila Nazzaro non sono ancora formalmente divorziati. «Siamo separati, sono in attesa di divorzio», ha spiegato l’ex Miss Italia a Storie Italiane. Chi è l’ex marito? Si tratta di un volto noto per gli appassionati di calcio. È stato infatti un centrocampista e ora fa un’allenatore di calcio. Di origini calabresi, mosse i primi passi nel vivaio della Reggina. Ha avuto una breve esperienza nel Milan, con cui ha disputato una sola partita, poi fu ceduto alla Reggiana con cui nel 1994 ha debuttato in Serie A. Dopo due stagioni in Serie B con Vicenza e Lucchese passò al Cagliari, quindi ha avuto esperienze con Lecce e Reggina, poi Genoa e Siena. Chiuse la sua carriera da calciatore nella Salernitana. Nel 2010 Ciccio Cozza è tornato alla Reggina come collaboratore tecnico dell’allenatore Gianluca Atzori. La prima chance da allenatore arriva col Catanzaro. Ingaggiato dal Pisa, è stato poi esonerato. Dalla Reggina è passato alla Leonzio, quindi l’esperienza nel Taranto e poi con l’Altamura.

