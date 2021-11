Francesco Cozza, ex marito Manila Nazzaro e figli/ “Francesco Pio e Nicolas, loro due miei unici cuori in…”

Al Grande Fratello VIP tiene banco, tra le varie situazioni che riguardano gli inquilini della Casa del reality show, anche quella di Manila Nazzaro che nel corso delle ultime ore si è confessata a cuore aperto: infatti dall’ultimo day time è emersa la figura di una donna profondamente segnata dalla vita e della precedente esperienza matrimoniale con l’ex calciatore Francesco Cozza ma, allo stesso tempo, desiderosa di tornare a vivere e avere il suo “sogno”, proprio come quando da giovane era stata incoronata regina al concorso di bellezza più importante di tutti. Ma di cosa ha parlato la 44enne showgirl foggiana e cosa l’ha portata a raccontarsi in lacrime?

“Io ho avuto un’infanzia bellissima e in una famiglia serena, con due genitori che si amano” ha esordito l’ex Miss Italia, pur ammettendo alcune colpe e mancanze della sua adolescenza: “Non sono stata una figlia bravissima; poi arriva il 1999 e cambia tutto” ricorda la Nazzaro a proposito della vittoria a sorpresa in quel di Salsomaggiore, con la notorietà e i riflettori che improvvisamente si sono accesi. Lì sembrava cominciare quel sogno poi continuato con la conoscenza di Francesco Cozza, ex trequartista della Reggina in Serie A, nel 2001 con cui sarebbe convolata poi a giuste nozze nel 2005. E dal loro matrimonio sono nati anche i due figli di Manila, Francesco Pio e Nicolas: poi, nel 2017, la drammatica scoperta, attraverso Instagram, che il suo compagno aveva un’altra famiglia. Un colpo durissimo che ha rischiato di spezzare la sua serenità come ha raccontato ancora nell’ultimo day time (a questo link la clip video).

EX MARITO E FIGLI DI MANILA NAZZARO: “SONO STATI LORO AD AIUTARMI NEL MOMENTO DIFFICILE”

“Dopo è cominciata la mia solitudine: mi sono resa conto di sentirmi sola in mezzo a tante persone” ha rivelato la Nazzaro, riferendosi tuttavia anche agli effetti deleteri della notorietà, manifestatisi anche prima che conoscesse Francesco. “In questi dodici anni di matrimonio ho due cuori grandissimi: Francesco Pio e Nicolas, non avrei mai potuto desiderare due figli più belli” prosegue, ammettendo che non immaginava sarebbero stati loro ad aiutarla a superare il momento più difficile, ovvero la scoperta del tradimento di Cozza. “La mia linea della vita dimostra che non ho mai mollato, ho sempre avuto la speranza di superare qualcosa: poi è tornata la solitudine, la malattia” ricorda Manila, spiegandosi questa crisi col fatto che la vita fino ad allora le aveva dato molto.

“Forse in qualche modo la linea della vita doveva riprendersi qualcosa che mi aveva dato: ben venga cadere se poi ci si rialza sempre” continua con la voce rotta dal pianto l’ex Miss Italia che tuttavia al termine di questo tunnel intravvede una luce. E questa nuova luce, nel senso più vero del termine e non solo metaforico, gliel’ha restituita l’attuale compagno, Lorenzo Amoruso. “La luce di quella corona”, dice la Nazzaro ripensando a quel concorso di bellezza, “me l’ha data lui col suo modo di fare estremamente forte, mi ha fatta risvegliare” conclude, accennando poi a quello che sarebbe il suo prossimo sogno, ovvero sposare il suo Nick (il soprannome che aveva quando anche lui calcava i campi da calcio). Si realizzerà presto?



