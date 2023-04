Francesco Cozza, ex marito Manila Nazzaro/ I figli Nicolas e Francesco Pio

Francesco Cozza, chi è l’ex marito di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 14 aprile, di Oggi è un altro giorno. L’ex Miss Italia ed ex gieffina è stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli: Nicolas e Francesco Pio. Nel 2021 i due hanno divorziato, oggi entrambi hanno una nuova persona al proprio fianco: la Nazzaro è legata a Lorenzo Amoruso.

“Quando ho firmato, da molto tempo vedevo il mio ex marito come un amico, anche perché lui aveva già fatto un figlio con un’altra donna. Firmare mi ha aiutato a seppellire lascia di guerra. Quella sera ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici, perché per me e Lorenzo è stato l’inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare, per davvero, quello che vogliamo”, ha detto Manila a Gente dopo il divorzio da Cozza.

Manila Nazzaro e Francesco Cozza: i figli Nicolas e Francesco Pio

In un’intervista rilasciata a Storie Italiane qualche anno fa, Manila Nazzaro ha dichiarato di avere scoperto che l’ex marito Francesco Cozza aveva un altro legame solo attraverso le foto da lui pubblicate su Instagram: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia”. Tra i motivi che hanno portato alla fine del loro matrimonio, la lontananza: “Io ero sempre a Roma per lavoro eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti”. Al primo posto per Manila Nazzaro ci sono i due figli Nicolas e Francesco Pio: “La mia vita è mamma. Ogni tanto indosso un paio di tacchi e un vestitino, ma svegliarmi la mattina e dargli i baci, è la cosa che più mi è mancata al Grande Fratello Vip”, ha detto a Verissimo.

