Francesco Cozza, ex marito Manila Nazzaro/ Lei: “La rottura è stata come un lutto”

Manila Nazzaro ha parlato anche nel corso della sua avventura a Temptation Island di quanto accaduto con l’ex marito. Lui è Francesco Cozza, ex calciatore e padre dei suoi due figli: Francesco Pio di 14 anni e Nicolas di 8. L’argomento della fine del loro matrimonio è arrivato in due occasioni. In primis è stato Lorenzo Amoruso, attuale compagno di Manila, a svelare che l’ex Miss Italia è ancora sposata con Cozza e che è questo uno dei motivi per i quali non ha ancora fatto con lei il grande passo. La seconda occasione è arrivata proprio con Manila che, raccontandosi ad un tentatore, ha svelato di aver rotto col marito dopo 12 anni di matrimonio: “Ho avuto forti strascichi da questa rottura” ha ammesso infatti la Nazzaro, senza tuttavia esprimersi sulle motivazioni della loro rottura.

Manila Nazzaro e la rottura con Francesco Cozza: “Per me è stato un vero e proprio lutto”

Di questa però Manila Nazzaro ha parlato in alcune interviste, tra le quali una del 2019 a Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele. In quell’occasione ha parlato della rottura col marito Francesco Cozza come un lutto: “Non avrei mai creduto che raccontare il dolore sarebbe stato in qualche modo terapeutico. Io ho vissuto il matrimonio come l’hanno vissuto i miei genitori, io ci credevo fortemente, anche dopo la separazione. – e ha poi aggiunto – Per me è stato un vero e proprio lutto. Da parte del mio ex era basato su fondamenta diverse dalle mie. Non è stato un tradimento ma senza entrare nei dettagli i tradimenti possono essere di più generi e tipi.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA