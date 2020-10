Francesco Cozza, ex marito Manila Nazzaro/ Lei: “Non ha tradito me, ma la famiglia”

Francesco Cozza è l’ex marito di Manila Nazzaro, la ex Miss Italia ospite della nuova puntata di Verissimo su Canale 5. La conduttrice e il centrocampista del Milano sono stati per diversi anni una coppia: 4 anni di fidanzamento, 2 di matrimonio e 2 figli poi la separazione. Un amore importante quello fra Francesco e Manila che, dopo 4 anni di fidanzamento, nel 2005 sono convolati a nozze. Un matrimonio felice suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli, ma qualcosa poi è andato storto visto che la coppia dopo due anni ha annunciato la separazione. Un momento difficilissimo per la ex Miss Italia che dalle pagine del settimanale Diva e Donne ha annunciato la fine dell’amore con Francesco: “ci eravamo sposati nel 2005, dopo quattro anni di fidanzamento… Il mio lavoro mi ha aiutato a reagire, ma ho vissuto una grande depressione. Una sorta di lutto… Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento di un matrimonio per una donna del Sud come me, cresciuta in una famiglia unita. I miei genitori non hanno vissuto la cosa come uno scandalo, sia chiaro, mi sono stati vicini, ma nella storia della mia famiglia nessuno si era mai separato prima”. Come mai è finita tra loro?

Manila Nazzaro: “Francesco Cozza? Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia”

Manila Nazzaro ha cercato delle risposte nella lontananza e nel lavoro: “penso soprattutto la lontananza: lui in giro per l’Italia per lavoro, io sempre a Roma con i bambini. Abbiamo vissuto tanto tempo lontani e a un certo punto non ci siamo più ‘riconosciuti’. Ho cercato di salvare l’amore fino all’ultimo, ma poi ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di fare questo passo”. A sorpresa però la ex Miss Italia è venuta a conoscenza di un passato oscuro dell’ex calciatore proveniente dal vivaio della Reggina che ha giocato in squadre del calibro di Milan, Reggina, Genoa e Siena. “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia” – ha raccontato la Nazzaro a Storie Italiane – “eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità. I miei figli sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata. Non ha tradito me, ma la famiglia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA