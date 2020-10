Francesco Cozza, ex marito Manila Nazzaro/ Lei: “scoperto sui social di una donna”

Francesco Cozza è l’ex marito di Manila Nazzaro, la conduttrice ospite della nuova puntata di Verissimo. Una storia importante quella tra l’ex Miss Italia e l’ex calciatore che sono stati sposati 12 anni suggellata anche dalla nascita di due figli Francesco Pio e Nicolas. Il loro matrimonio è improvvisamente naufragato quando Manila ha fatto un’amara scoperto sul conto dell’ex marito. A rivelarlo è stata proprio la bellissima ex Miss Italia dalle pagine del settimanale Diva e Donna: “ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia, una botta fortissima”. Uno choc vero e proprio per la conduttrice radiofonica che si è ritrovata a scoprire sui social che il marito aveva una seconda relazione e una seconda famiglia. “Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità” – ha detto la Nazzaro che parlando poi della modalità con cui ha scoperto il tradimento ha precisato – “non è una cosa bella vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia”.

Francesco Cozza e Manila Nazzaro: perchè è finita?

Oggi Francesco Cozza, ex calciatore della Reggina, è felicemente legato a Milena, la donna con cui nel 2018 ha avuto un altro figlio. La scoperta della seconda famiglia di Francesco è stata una bella botta per la Nazzaro che parlando dei suoi figli ha detto: “sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata”. Una delusione per la Nazzaro che anche dalla pagine del settimanale Chi ha sintetizzato così la fine del matrimonio con Francesco Cozza: “abbiamo rotto perché lui era diventato un’altra persona. Ho scoperto che aspettava un bimbo da un’altra donna tramite i social. Noi eravamo in fase di separazione, ma mi aspettavo almeno di essere avvertita visto che è il padre dei miei figli. Per il resto preferisco tacere, la parola è in mano ai legali. Mi dispiace molto”. “Pensa prima di sparare. Pensa, prima di dire e di giudicare” è stato il commento che Francesco Cozza ha affidato ai social: in tanti hanno intravisto in queste poche parole un chiarissimo riferimento alla ex compagna che, proprio durante l’esperienza televisiva di Temptation Island Vip 2020, ha diverse volte parlato dell’ex marito e della grandissima delusione vissuta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA