Francesco Cozza Vs l’ex moglie Manila Nazzaro/ “Le bugie hanno le gambe corte”

L’ultima puntata di Temptation Island 2020 ha svelato al pubblico quali sono le coppie che stanno ancora insieme e quali, invece, si sono lasciate definitivamente. Proprio il pubblico ha incoronato una tra queste, definendo il loro un “vero e grande amore”. Stiamo parlando di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso che hanno superato brillantemente il percorso a Temptation. Un esito non scontato, soprattutto visto il passato amoroso burrascoso della Nazzaro. Il matrimonio con Francesco Cozza è naufragato dopo 12 anni e di questo la showgirl ne ha parlato spesso nel corso di questa avventura televisiva. La Nazzaro ha parlato di grande delusione, di un capitolo della sua vita così difficile che ancora ne porta le tracce e ha ribadito come a Roma sia indipendente e mandi da sola avanti i suoi figli.

Francesco Cozza, frecciatina a Manila Nazzaro su Instagram

Potrebbero essere state proprio queste le dichiarazioni di Manila Nazzaro che il suo ex marito Francesco Cozza non ha mandato giù e per il quale ha deciso di mandarle una palese frecciatina attraverso i social. L’ex calciatore, dopo l’ultima puntata di Temptation Island 2020, ha postato su Instagram una foto con i figli avuti dalla Nazzaro per poi scrivere: “I miei giudici più severi…”. La stoccata all’ex arriva però tra gli hashtag, dove troviamo “le bugie hanno le gambe corte”, una frase che sembra essere indirizzata proprio a Manila e che pare scaturita da alcune dichiarazioni da lei fatte proprio nel corso della trasmissione sul loro rapporto.

Visualizza questo post su Instagram I miei giudici più severi… ❤️#amorimiei#sorrisi#family#lebugiehannolegambecorte#figli# Un post condiviso da Ciccio Cozza – Il Capitano (@francesco_cozza_official) in data: 30 Lug 2020 alle ore 3:44 PDT





