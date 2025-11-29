Francesco D'Acqui è l'ex marito di Gemma Galgani di Uomini e Donne: un matrimonio lampo e senza figli, perché si sono lasciati

Forse non tutti sanno che Gemma Galgani ha alle spalle un matrimonio finito. L’ex marito della dama di Uomini e Donne si chiama Francesco D’Acqui e il loro fu in realtà un matrimonio lampo, celebrato quando Gemma aveva appena 20 anni. Giovanissimi, Galgani e Francesco decisero di unire le loro vite nel 1972 ma la dama iniziò a sentire stretta quella vita.

Francesco, che è poi diventato un imprenditore, era figlio di un noto armatore genovese, ma allora non aveva ancora 21 anni, dunque era minorenne, motivo per il quale ha dovuto chiedere ai genitori il permesso di sposarsi: “Ci siamo sposati nella cappella della mia scuola, a Genova. Ci mantenevano i miei genitori.”, ha raccontato in un’intervista di anni fa a DiPiù l’uomo, svelando che Gemma ha iniziato a sentirsi stretta in questa vita e a voler avere la propria indipendenza.

Perché Gemma Galgani e suo marito Francesco D’Acqui si sono lasciati e perché la dama di Uomini e Donne non ha avuto figli

Lei stessa, in un’altra intervista, ha dichiarato: “Ero giovane, sentivo di avere in mano le redini della mia vita e volevo dimostrare chi ero, che cosa valevo. Lui non era sulla mia stessa lunghezza d’onda. E io me ne tornai a Torino per lavorare. Insomma, lo lasciai, perdendolo di vista”. Così si separarono, senza alcun ritorno di fiamma, ma per 20 anni rimasero legalmente sposati. Il divorzio per la coppia è infatti arrivato molto tempo dopo, quando Francesco si è innamorato di un’altra donna e ha poi voluto sposarla.

Gemma Galgani non ha mai avuto figli, né col marito, né dopo. “Ho sempre avuto la possibilità di avere figli ma non sono arrivati. – ha raccontato la dama di Uomini e Donne a DiPiù – Questo però non mi fa sentire meno donna. Con mio marito ne avevamo parlato, ma avevamo già corso tanto con le nozze”, ha infine spiegato.