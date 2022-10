Francesco De Bortoli, compagno Debora Caprioglio/ “Ci siamo scelti, un amore maturo”

Francesco De Bortoli, chi è il compagno di Debora Caprioglio

Francesco De Bortoli, commercialista bellunese, è il compagno di Debora Caprioglio, che oggi sarà ospite di Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno. L’attrice ha incontrato il suo compagno proprio a Belluno, al termino di una recita a teatro, a fine gennaio 2020, poco prima che scoppiasse la pandemia di Coronavirus. “Quasi un colpo di fulmine. In uno degli ultimi spettacoli che ho tenuto prima della pandemia ci siamo conosciuti. Eravamo a Belluno con 8 donne e un mistero, era fine gennaio 2020. Dopo lo spettacolo, l’organizzazione ci ha invitato a cena. E accanto a me era seduto proprio Francesco, che collabora come commercialista con il Circolo cultura e stampa”, ha raccontato l’attrice a Il Gazzettino. E ha aggiunto: “Ci siamo piaciuti immediatamente. Abbiamo iniziato a chiacchierare fitto e, complice un calice di prosecco, ci siamo subito avvicinati. Poi però ho saputo che la disposizione non era esattamente casuale: lui ci teneva a sedersi vicino”.

Debora Caprioglio e Francesco De Bortoli: un amore nato durante il lockdown

Alla fine del loro primo incontro Debora Caprioglio e Francesco De Bortoli si sono scambiati il numero di telefono – “ma in cuor nostro avevamo capito che la cosa non sarebbe finita così blandamente” – poco dopo è arrivato il lockdown. L’attrice si trovava a Reggio Calabria quando le è stata comunicata la chiusura dettata dalla pandemia. Francesco si è trasferito a Roma a casa di Debora: “Insieme abbiamo vissuto questi mesi difficili. Abbiamo vissuto una sorta di luna di miele”. Prima di incontrare Francesco, Debora Caprioglio è stata sposata per dieci anni con il regista Angelo Maresca. Per la prima volta l’attrice ha un compagno estraneo al mondo dello spettacolo: “Io sono una donna molto semplice e diretta. Ho 53 anni, 59 ne ha Francesco: ci siamo scelti ci siamo conosciuti, c’è la consapevolezza di un amore maturo, di condivisione di una seconda parte della vita”, ha detto a Il Gazzettino.

