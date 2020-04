FRANCESCO DE GREGORI/ “L’industria dello spettacolo? Si prospettano mesi di sofferenza economica”

Pubblicità

Francesco De Gregori è uno degli ospiti di Stasera sogna con Massimo Ranieri, lo spettacolo tratto da Sogno o son desto (sempre condotto da Ranieri) in onda su Rai1 sabato 25 aprile 2020. La “prima versione” del programma venne trasmessa sempre da Rai1 tra il 2014 e il 2016. Di recente, De Gregori ha rilasciato un’intervista all’Ansa in cui ha amaramente sottolineato quanto la situazione attuale, legata all’emergenza Covid-19, colpisca i tecnici e i lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo, in particolare i musicisti che vivono di concerti. Del resto, non dimentichiamo che De Gregori è stato costretto a vivere in prima persona i disagi causati dallo scoppio della pandemia, dal momento che i suoi concerti erano già stati pianificati prima delle misure restrittive che hanno investito tutti i settori. Già a marzo, infatti, tutte le date del suo tour estivo sono state rimandate, probabilmente a novembre di quest’anno. Hanno visto un posticipo anche le serate di cui De Gregori sarebbe stato protagonista negli Stati Uniti e in Europa.

Pubblicità

Francesco De Gregori si racconta

Oltre all’intervista all’Ansa del mese di aprile 2020, De Gregori ha rilasciato alcune dichiarazioni a Vanity Fair solo pochi mesi prima. In questa occasione, il cantautore si è lasciato andare a riflessioni sulla sua vita personale e sulla sua lunga carriera costellata di grandi riconoscimenti e successi. Ha parlato della sua famiglia e dell’educazione impartitagli dai suoi genitori, incentrata sì su un forte senso del dovere, ma pure caratterizzata dall’assenza di schemi precostituiti che gli hanno permesso di crescere senza preconcetti dannosi e inutili. Ha oltre ammesso che la più grande ispirazione che ha sempre guidato la sua vena artistica è legata alla forte necessità di dover comunicare la sua essenza e tutte le sue esperienze attraverso la musica. Almeno ufficialmente, sembra che De Gregori non stia lavorando alla realizzazione di nessun album. L’ultimo suo lavoro discografico, Anema e core, risale al 2018.

Pubblicità

L’appello di Francesco De Gregori a sostegno della categoria

Francesco De Gregori è uno dei cantautori italiani più amati nel nostro Paese e nel mondo, celebre per aver dato vita a grandi capolavori nella storia della musica italiana come Rimmel, Buonanotte fiorellino e La donna cannone. Ma De Gregori non ama vivere di rendita, e per questo – se non altro con le performance live – si tiene sempre attivo. Non è difficile immaginare quanto sia frustrante, per lui, questo periodo di forzato riposo e forzata assenza dai palcoscenici: “L’industria dello spettacolo, constata il cantautore, “sarà una delle ultime a riprendere le attività, per molti si prospettano mesi di sofferenza economica, a questo occorrerà mettere rimedio”. Il pensiero è rivolto agli “innumerevoli lavoratori dell’indotto” che potrebbe trovarsi in difficoltà, in favore della quale lancia un appello affinché “possano essere protetti dalla cassa integrazione o da altri meccanismi di tutela”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA