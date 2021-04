Francesco De Gregori moglie e figli: Francesca Gobbi, Marco e Federico/ ll legame speciale con Chicca

Quaranta anni insieme, due figli e tutto l’amore e il rispetto possibile, questo è quello che lega Francesca Gobbi al marito Francesco de Gregori. L’artista questa sera sarà sul palco di Pio e Amedeo per Felicissima Sera ma, intanto, in molti si chiedono come sia possibile, con il successo ottenuto e la possibilità di viaggiare per il mondo, che alla fine il cantautore abbia continuato a scegliere lei e soltanto lei. Il loro è sicuramente un amore romantico che ha superato la prova del tempo ma anche quella del successo e della gelosia, e che oggi possono ancora raccontare, uno di fianco all’altro. Sua moglie Francesca Gobbi, che tutti conoscono col soprannome di Chicca, gli ha detto sì nel 1978, ma il loro amore è nato ancora prima, ai tempi del liceo pare, quando un colpo di fulmine ha cambiato la loro vita per sempre. I due hanno avuto due figli gemelli Marco e Federico, nati poco prima della cerimonia nuziale.

A tenere insieme la coppia, però, non sono solo i figli ma anche l’amore per la musica. Francesco de Gregori è l’artista e cantautore che noi tutti conosciamo ma la moglie Francesca Gobbi non è da meno visto che anche lei è una grande appassionata di musica ed è spesso salita sul palcoscenico insieme al marito che in un’intervista rilasciata a La Sicilia ha rivelato: “Lei è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo (salire sul palco con me, ndr), ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico”. Anche i figli Marco e Federico hanno seguito le orme dei loro genitori? Possiamo dire che in un certo senso sì anche se loro non salgono sul palco ma “fanno musica” nel loro negozio di vinili che qualche anno fa avevano aperto a Roma. Nel loro negozio c’è tutto quello che è vintage ma anche i box set ufficiali di grandi nomi della musica internazionale. Di loro non sappiamo molto altro se non che hanno 43 anni visto che sono nati nell’anno del matrimonio dei loro genitori.

