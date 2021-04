Francesco De Gregori/ Oltre 40 anni insieme ad Alessandra Gobbi: “Mia moglie è…”

Se la sua musica è ben nota a tutti, la sua vita privata lo è molto meno. D’altronde Francesco De Gregori non ama mettere in piazza la sua vita privata. Ciò che sappiamo è che il celebre cantautore ha da molti anni un solo e grande amore: sua moglie Alessandra Gobbi, che tutti conoscono col soprannome di Chicca. Il loro matrimonio risale al 1978, dunque i due sono insieme da oltre quarant’anni.

Il loro amore pare infatti sia nato ai tempi del liceo: un colpo di fulmine che si è poi trasformato in un grande amore e, alla fine, in un felice matrimonio. La coppia ha anche due figli gemelli Marco e Federico, nati poco prima della cerimonia nuziale. Questo amore, d’altronde, condivide un aspetto fondamentale della vita lavorativa di De Gregori: la musica.

Francesco De Gregori e Alessandra, un amore che si nutre di musica

Anche Alessandra è infatti una grande appassionata di musica ed è spesso salita sul palcoscenico insieme al marito Francesco De Gregori. Lui, d’altronde, si è complimentato con lei in un’intervista concessa a La Sicilia. “Lei è sempre più brava – e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo (salire sul palco con me, ndr), ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico.” Una compagna nella vita e nella musica, dunque, per De Gregori che ha d’altronde spesso sottolineato di non essere un “individualista”, neppure sul palco.

