Francesco de Gregori/ “Perdere Lucio Dalla è stato un dolore immenso per me..”

Francesco De Gregori non ha bisogno di presentazioni ma sicuramente i suoi fan saranno lieti di sapere che questa sera tornerà nel prime time di Rai1 per partecipare ad A grande richiesta (Minaccia bionda). Finalmente potremo sentire la sua voce e le sue canzoni anche se ancora non sappiamo bene quale sarà il suo ruolo nel programma. Il cantautore, nato a Roma il 4 Aprile 1951, ha iniziato la sua carriera seguendo le orme del fratello maggiore Luigi, che si esibiva con il nome d’arte Ludwig. Il suo sogno era quello di diventare filosofo ma poi sicuramente ha trovato il giusto modo per far arrivare il suo messaggio, ovvero in musica. Proprio ai tempi del liceo ha conosciuto la sua compagna di classe Alessandra Gobbi, per tutti Chicca, la donna che poi ha sposato qualche anno dopo il diploma alla fine degli anni ’70. Da allora non si sono più lasciati e il loro amore non ha mai conosciuto crisi o gossip.

Il dolore per la morte di Lucio Dalla

Ma guardandosi indietro, Francesco de Gregori sicuramente non ha dubbi quando deve parlare del momento più doloroso della sua vita, il momento in cui ha saputo della morte di Lucio Dalla. Lui stesso ha deciso di rendergli omaggio in musica perché, a suo dire, “non ha partecipato abbastanza alla celebrazione per la sua scomparsa”. In particolare, lui stesso a Vanity Fair ha raccontato: “Quando è morto Lucio avevamo appena finito di lavorare insieme ed è stato talmente doloroso.. Per me lavorare con lui è stato molto importante. L’ho fatto ben due volte, è raro che due artisti decidano di fare qualcosa dopo averlo già fatto, a distanza di anni. Quello che mi spiace di più è che sarebbe potuto ricapitare anche una terza volta. Magari in qualche posto strano, ma sono certo che lo avremmo fatto. E che non possa succedere è il mio lutto più grande”.



