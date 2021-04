Francesco de Gregori/ Quella volta che fu aggredito durante un concerto…

Francesco de Gregori ospite di Felicissima sera

Il cantautore di punta della musica italiana questa sera torna in tv su un palco un po’ fuori dal comune per lui, ovvero quello di Canale5 e di Felicissima Sera con Pio e Amdeo. Toccherà a Francesco De Gregori essere tra gli ospiti della serata portando sul palco i suoi 70 anni, 50 dei quali passati a cantare e fare musica, dividendo la sua vita tra suoni e parole. Nato a Roma il 4 aprile 1951, Francesco de Gregori ha da poco compiuto 70 anni e dopo aver passato il compleanno con pochi intimi, adesso è pronto a tornare a cantare con l’intensità di sempre. Dalla canzone d’autore a quella popolare, dal rock a brani più pop, la sua vita artistica è fatta di mille sfaccettature che adesso sentiremo su Canale5 nello splendore della sua voce.

Francesco De Gregori e quell’aggressione sul palco del Palalido di Milano

Francesco de Gregori si lascia alle spalle ben 49 album, di cui 16 live, ma anche una serie di concerti che lo hanno portato in tutta Italia insieme a grandi artisti e musicisti italiani e internazionale che lo hanno reso protagonista di migliaia di concerti, alcuni entrati nella storia del nostro Paese. In particolare, proprio durante un suo concerto, il 2 aprile del 1976, al Palalido di Milano, De Gregori si ritrovò sul palco con alcuni gruppi della sinistra extraparlamentare che iniziarono ad inveire contro il cantautore interrompendo l’esibizione e leggendo un comunicato contro l’arresto di un loro compagno. Lo stesso De Gregori all’epoca parlò di una vera e propria aggressione e non di certo di una sorta di rivoluzione o di una manifestazione. L’artista fu minacciato e costretto a salire sul palco. Racconterà quella sua brutta disavventura questa sera sul palco?

