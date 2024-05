Francesco De Gregori/ “Sarebbe stato criminale non approfittare della libertà che ho avuto in dono”

Francesco De Gregori, il ‘Principe’ della musica italiana: i più grandi successi di sempre

Chi è Francesco De Gregori? Non ha di certo bisogno di presentazioni, il Principe. La sua carriera parla da sola, a suon di capolavori che hanno scritto la storia della musica italiana. Tra i migliori brani del ‘Principe’ potremmo menzionarne un’infinità, ma tra i tanti ci limitiamo a citare “La storia”, “Alice”, “Titanic”, “Rimmel”, “Piano bar”, “Generale“. Nato nel 1951 a Roma, Francesco De Gregori ha iniziato la sua carriera seguendo le orme del fratello maggiore Luigi, noto col nome d’arte Ludwig.

Il suo sogno nel cassetto era diventare filosofo, ma poi ha imboccato altre strade, diventando un’icona senza tempo della musica italiana. Al tempo del liceo conobbe la sua compagna di classe Alessandra Gobbi, la donna che poi è diventata sua moglie, dando vita ad un amore che non ha mai conosciuto crisi. “Fino al 1975, l’anno di Rimmel, non sapevo nemmeno se avrei continuato a fare il cantante”, ha raccontato De Gregori a proposito della sua carriera, in una intervista di qualche tempo fa.

“Compromessi ne ho fatti pochi. Ho tradito, ho avuto atteggiamenti ambigui, ho deluso? Sicuramente sì. Ma non ho mai venduto l’anima al diavolo”, le sue parole al Foglio. “Non ho agito in modo diverso da ciò che mi dettava la coscienza per quanto coscienza sia la più perniciosa delle parole. E non perché io sia un santo o un’anima nobile, ma perché il compromesso è faticoso da accettare”, spiega ancora Francesco De Gregori.

“La maggior parte della gente che lavora è costretta a fare delle cose, io no. Sarebbe stato criminale non approfittare della libertà che ho avuto in dono“, conclude il Principe.

