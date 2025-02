Sul palco del Festival di Sanremo questa sera vedremo anche Francesco Del Gaudio, giovane e talentuoso musicista specializzato in tromba e pianoforte. Francesco, però, spazia con il suo talento anche nel mondo del cinema: ha recitato come attore in film come “Benvenuti in casa Esposito” del 2021, “La sposa” del 2022 e ancora “Inganno” del 2024. Tornando invece alla sua formazione musicale, Francesco Del Gaudio ha cominciato da giovanissimo a studiare musica, frequentando il corso prima di pianoforte, poi di violino e successivamente di canto e di tromba jazz, che studia dal 2019. Proprio al Conservatorio di musica S. Pietro a Majella, Del Gaudio ha studiato tromba jazz, non facendosi mancare neppure le basi di canto.

Tante anche le esperienze teatrali dell’artista, così come quelle televisive. Dopo aver recitato in tv nella serie Netflix “Inganno”, ha preso parte al tv movie della Rai “Champagne”, serie dedicata a Peppino Di Capri con regia di Cinzia Torrini, interpretando proprio il ruolo del protagonista. Da attore e musicista, infatti, Francesco ha saputo interpretare alla perfezione il personaggio del grande artista originario di Capri, che ha ottenuto un successo straordinario nel corso della sua carriera con la musica, con canzoni iconiche che hanno fatto la storia della musica sia italiana che partenopea, come proprio “Champagne“, brano dal quale la fiction prende il nome.

Francesco Del Gaudio, chi è il giovane attore che interpreta Peppino Di Capri in “Champagne”

Francesco Del Gaudio, che ha prestato il proprio volto e la propria voce a Peppino Di Capri nella fiction Rai “Champagne”, è partenopeo come l’artista che ha interpretato. È infatti originario di Portici, a due passi da Napoli. “Come autore, Peppino è sempre stato presente nella mia vita e nei miei ascolti” ha raccontato a “Capripost” proprio il giovane attore, che è riuscito ad interpretare alla perfezione quello che per lui è sempre stato un mito e un idolo da seguire.