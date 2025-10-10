Non c'è un punto d'incontro tra Francesco e Donatella al Grande Fratello: lui si sfoga con Giulio.

Francesco e Donatella non riescono ad andare d’accordo nonostante arrivino entrambi dalla Puglia. Tra il vigile e la casalinga non c’è simpatia e, già dai primi giorni di convivenza nella casa del Grande Fratello non sono mancati gli scontri. Nonostante Francesco abbia cercato di avvicinarsi proponendole anche di collaborare nella gestione delle pulizie domestiche, da parte di Donatella non c’è apertura. La 46enne pugliese, infatti, durante l’assegnazione dei turni per le pulizie, si è lasciata andare ad una dichiarazione che gli ha lasciato l’amaro in bocca.

“No, mettetemi piuttosto da sola. Francesco proprio no, e dire che è pure pugliese come me però non ci becchiamo proprio…” – ha detto Donatella. Parole sulle quali, poi, Francesco si è lasciato andare ad una riflessione: “Donatella dice di essere la mamma di tutti ma da quando sono entrato con me non si è proprio comportata come tale…”.

Lo sfogo di Francesco su Donatella con Giulio al Grande fratello

Durante un momento nel giardino del Grande Fratello, Francesco si lascia andare ad uno sfogo su Donatella chiacchierando con Giulio. “Non ce la faccio, non riesco. Ci ho provato”, esclama Francesco. “Donatella, sotto vari aspetti, è molto scostumata purtroppo”, commenta Giulio.

“Io non capisco perché da quando sono entrato mi tratta in questo modo. Perché siamo di Bari tutti e due? Non lo so, trovo solo quello come motivo. Io non le ho fatto mai niente. Anzi ho pure provato a chiederle di fare i piatti insieme ma c’è un muro da parte sua. E’ brutto”, dice ancora Francesco spiegando che, pur essendo molto diverso da lui, ha deciso di avvicinarsi a Giulio per conoscerlo ed instaurare legami.

