Brillano ancora gli occhi di Francesco Di Leva, forse suo il momento più emblematico dei David di Donatello 2025 per l’esultanza quasi da stadio nel momento in cui è stato premiato con la seconda statuetta della sua carriera per la magistrale performance nel film ‘Familia’. Ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo con suo figlio Mario, ha ricostruito tutto ciò che c’è dietro il suo successo come attore, partendo dai tanti sacrifici fatti prima di coronare il sogno. “Ho fatto il panettiere fino ai 31 anni, devo dire grazie ai miei zii che mi permettevano di assentarmi per studiare, per fare i provini…”.

Francesco Di Leva ha conosciuto il successo proprio mentre in parallelo lavorava ancora, in piena notte, presso il panificio di famiglia. “Mi chiedevano le foto, avevo una maglia di ricambio nel furgone…”. Un filo rosso collega tali racconto con la commozione dell’attore ai David di Donatello 2025; un pianto che non è frutto solo del riconoscimento ricevuto per ‘Familia’ ma che volge lo sguardo a tutto il suo percorso esistenziale e professionale. “Mi sono commosso perchè faccio questo mestiere con tanto amore, sacrificio, non penso mai alla parte economica che invece sarebbe necessaria; faccio delle scelte perchè voglio fare questo lavoro per tutta la mia vita”. L’attore ha poi aggiunto: “A volte fai delle rinunce in termini di benessere, ‘Familia’ per esempio no lo volevo fare perchè non è un personaggio empatico. Poi ho visto l’intervista di Di Caprio su un film che non voleva fare e poi ha fatto, così ho cambiato idea”.

Francesco Di Leva a La Volta Buona: “Mio figlio Mario è il mio orgoglio…”

Sulla scia del papà, anche Mario – figlio di Mario Di Leva – sogna di costruire un’intensa carriera nel mondo del cinema; ha già avuto modo di prendere parte a grandi collaborazioni, anche con l’attore reduce dal secondo David di Donatello. In molti però ricordano la sua presenza sul palco di Sanremo qualche anno fa; lui ha ben impressa l’ansia del backstage dove si confrontava con Francesco Arca. “Ci stringevamo le mani, ci siamo detti: ‘Abbiamo condiviso il set, ora non abbiamo il coraggio di stare su quel palco’, alla fine siamo scesi ed è andata benissimo”. Riprende la parola Francesco Di Leva con un toccante discorso colmo di auspici e speranza per suo figlio Mario: “Ha lo studio, l’intelligenza, il saper affrontare la vita guardando alle cose belle; vedere il proprio figlio che va a vedere un film in lingua originale al cinema è motivo di orgoglio…”.