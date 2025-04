Tutto su Francesco Di Tullio, il Federico di Mare fuori

Tra i nuovi protagonisti di Mare fuori 5 spunta anche il giovanissimo Francesco Di Tullio che presta il volto a Federico. Classe 2007, Francesco è cresciuto nella recitazione. Il giovane attore, infatti, è figlio d’arte: i suoi genitori sono gli attori Monica Faggiani e Arturo Di Tullio. Nato a Milano, ha così coltivato sin da bambino la passione per la recitazione che, oggi, gli ha permesso di entrare nel cast della serie tv più amata del momento. Accanto ai personaggi storici di Mare Fuori, nella quinta stagione c’è anche Francesco Di Tullio che interpreta Federico, personaggio che gli sta regalando grande popolarità.

“Volevo iniziare a fare qualche lavoretto per portare qualche soldo a casa, quindi ho chiesto a mia madre di scrivere all’agenzia (che si occupava dei casting, ndr). Mia madre è un’attrice di teatro, quindi la conosceva. Ho inviato delle foto e mi hanno ricontattato. Dopo tre settimane pensai che non mi avrebbero preso. E invece mi hanno chiamato”, ha raccontato a Fanpage.

Chi è la fidanzata di Francesco Di Tullio?

Della vita privata di Francesco Di Tullio ci sono pochissime informazioni. Non si sa, infatti, se sia fidanzata anche se, sul profilo Instagram della madre, accanto al giovane attore, appare una ragazza mora che, secondo alcune voci, potrebbe essere anche la fidanzata dell’interprete di Mare fuori. Si tratta, tuttavia, di semplici supposizioni non essendoci conferme al riguardo.

Della propria vita, tuttavia, ha parlato Francesco ai microfoni di Fanpage svelando se con Mare fuori sia cambiato qualcosa: “Non è cambiata più di tanto, però mi sento di aver avuto una buona opportunità che voglio sfruttare al meglio. Sento un po’ di pressione, ma la prendo come una specie di sfida, la vivo in modo positivo. Gli amici sono sempre gli stessi, sono contenti per me“, ha concluso.

