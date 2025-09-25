Uomini e Donne, Francesco si presenta come “nuovo cavaliere” ma il web lo riconosce: “Era già in studio anni fa”. Scoppia il caso.

Da pochi giorni è iniziata la nuova edizione di Uomini e Donne, che è già partito in grande stile da lunedì 22 settembre 2025 con tutti i nuovi e vecchi protagonisti del programma. A far discutere nelle ultime ore è Francesco S., cavaliere dai capelli e barba brizzolati che si è presentato come un latin lover insieme a Federico Mastrostefano, ex tronista degli anni d’oro che aveva segnato la storia del dating show di Maria De Filippi.

Il look di Francesco S. è la prima cosa che è saltata all’occhio: il cavaliere ha subito contagiato il pubblico grazie al suo sorriso e al suo capello lungo. Anche Tina Cipollari gli ha subito chiesto informazioni sulla sua vita, ed è uscito che l’uomo non è mai riuscita a festeggiare un solo anniversario di fidanzamento. Ma a suscitare i dubbi dei fan sono state le parole di Maria De Filippi che dopo averlo sentito ha dichiarato che prima di quel giorno non lo aveva mai visto. Ma le cose non sono esattamente così.

Francesco di Uomini e Donne era nella trasmissione nel 2017? Cosa si è scoperto

Francesco S. era già apparso nel parterre maschile di Uomini e Donne nel 2017. Sui social è apparso un video che vi linkiamo qui sotto, dove si vede Ursula Bennardo e Sossio Aruta in centro studio e lui seduto tra gli altri cavalieri. La clip è uscita poche ore dopo la sua presentazione su X, dato che molti telespettatori lo ricordavano presente nel programma quando era intervenuto commentando le vicende degli altri protagonisti.