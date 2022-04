Francesco e Annachiara, figli Sal Da Vinci/ “Sono orgoglioso e felice che…”

Francesco e Annachiara, figli Sal Da Vinci: ecco chi sono

Sal Da Vinci, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, giovedì 21 aprile, ha una vita privata piena, serena e felice. Sposato con Paola Pugliese, è padre di due figli, Francesco (1993) e Annachiara (1998). Il primogenito, pur essendo giovanissimo, non solo l’ha reso nonno, ma ha anche deciso di seguire le sue orme. Francesco, infatti, esattamente come il padre, ha scelto la strada della musica e non solo. Oltre a saper cantare, suonare e scrivere i propri brani, infatti, Francesco si è tuffato anche nella recitazione partecipando alla quarta stagione della serie tv “Gomorra”.

Annachiara, invece, è bellissima ed è molto seguita sui social. Con più di 51mila followers, pubblica spesso foto in cui sfoggia la sua bellezza, ma anche post con cui fa dediche d’amore al fidanzato, il calciatore Salvatore Santoro.

L’oroglio di papà Sal Da Vinci per i figli Francesco e Annachiara

Oltre ad aver collezionato diversi successi professionali, Sal Da Vinci considera i figli Francesco e Annachiara, i successi più importanti della sua vita. Anche diventare nonno, nonostante sia giovanissimo, gli ha regalato una grandissima felicità. Dei suoi figli, in particolare della scelta del primogenito di seguire la sua strada, Sal Da Vinci ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di “C’è Tempo Per…”.

“Sono contento che mio figlio abbia seguito le mie orme. Avere un figlio è un successo della vita, quando sei giovane corri, non riesce a vivere le sfumature, quando passano gli anni e i figli si sono fatti grandi, avere un nipote penso sia uno dei regali più belli della vita”, ha detto l’artista.

