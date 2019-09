Francesco e Beatrice, figli di Daniele Liotti/ Le orme del padre e la recitazione

Francesco Liotti ha già iniziato a percorrere la stessa strada del padre Daniele Liotti, uno degli attori più popolari in Italia. Il giovane attore in erba ha conquistato a sua volta il pubblico grazie alla sua recente partecipazione nella fiction La compagnia del cigno, dove ha rivestito i panni di Gigi. Ormai ventenne, il figlio d’arte nato dall’attore e l’ex compagna Arianna è riuscito così anche a curare le ferite legate alla separazione fra i suoi genitori. In un’intervista al settimanale Dipiù, Francesco infatti ha rivelato di aver sofferto molto per l’assenza del padre e di essere stato iperattivo, difficile da gestire, durante gli anni scolastici. “Ho iniziato a tranquillizzarmi solo verso gli otto anni”, aggiunge. Non si tratta di una vera e propria assenza, visto che Liotti è stato presente nella vita del figlio, quando l’impossibilità di vedere il padre nella quotidianità e senza alcun limite d’orario. Del resto l’artista ha continuato a seguirlo anche dopo la separazione con la prima moglie, supportandolo anche nella sua decisione di voler fare l’attore.

Francesco e Beatrice, figli di Daniele Liotti

Ha solo un anno e mezzo Beatrice Liotti, la secondogenita di Daniele Liotti e della compagna Cristina D’Alberto, ma è riuscita già a dare una grande felicità al padre attore. A distanza di vent’anni dalla nascita del suo primo figlio Francesco, il volto noto di A un passo dal cielo 5 è diventato papà per la seconda volta e non può che essere fortemente felice del suo nuovo status. “Stando con lei mi meraviglio di quanto sia bello osservarla semplicemente mangiare”, ha dichiarato a RadioCorriereTv. Un modo per guardare il mondo con i suoi occhi puri da bambina. Daniele Liotti sarà ospite inoltre di Domenica In per la puntata di oggi, 15 settembre 2019, dove potrebbe parlare anche della piccola Beatrice e non solo del suo ritorno in tv con la quinta stagione della nota fiction. “Solo un bambino può darti tanta felicità”, ha aggiunto nell’intervista pensando a come in Italia nascano sempre meno figli. A Sorrisi invece ha raccontato uno spicchio della sua quotidianità con la figlia. Beatrice è solita accendere il lettore cd appena sveglia, poi inserire il brano che preferisce e inizia a ballare. “Sente la musica”, dichiara l’attore, “mai nome fu più azzeccato”. La bambina infatti incarna la solarità e non solo gioisce in prima persona, ma è in grado di scatenare questa forte emozione anche in chi la circonda.

