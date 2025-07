Sorpresa per Teresanna Pugliese durante la finale dell'Isola dei Famosi 2025: il videomessaggio dei figlio Francesco e Gioele

A pochi minuti dalla proclamazione dell’ultimo finalista in diretta all’Isola dei Famosi 2025, arriva per Teresanna Pugliese una bellissima sorpresa: un videomessaggio dei suoi figli, Francesco e Gioele. È Francesco a parlare, essendo il secondo figlio ancora un bebè, e a dire alla mamma di essere orgoglioso di lei e di aver fatto il tifo per la sua avventura e per la sua vittoria all’Isola in modo sfegatato.

Jey Lillo piange per la sorpresa dei fratelli all'Isola dei Famosi: "Fieri di te"/ "Lotta fino alla fine"

Sorpresa per Teresanna Pugliese all’Isola dei Famosi 2025: il messaggio del figlio Francesco

Per Francesco, figlio che Teresanna Pugliese ha avuto col marito Giovanni Gentile, la mamma è stata una vera guerriera, ha mostrato tutta la sua forza e la sua determinazione, motivo per il quale si è definito “orgoglioso” di lei. Nelle immagini è apparso anche il piccolo Gioele, che ha fatto letteralmente crollare in lacrime la naufraga. Dallo studio, Simona Ventura ha commentato il filmato con tenerezza: “Questo è più forte di tutti i risultati possibili di qualunque reality. – e ha aggiunto – Il primo figlio lo vedo molto sveglio ma è il secondo che ti farà vedere i sorci verdi!”. Tra lacrime e sorrisi, Teresanna ha dichiarato: “È stato il mio primo progetto per cui io mi sono spesa sempre, senza riserve. Non lo vedo da due mesi Gioele!”